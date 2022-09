Jessica Chastain es una de las actrices más solicitadas de todo Hollywood. El éxito le llegó más bien tarde, pero a tiempo para hacerse un hueco en la industria que ahora tanto la idolatra. Criadas y Señoras, Ava, Los ojos deTammy Faye... A sus 45 años puede presumir de haber ganado un Oscar precisamente por esta película, además de haber recibido dos nominaciones en los Premios Oscar y un Globo de Oro por su papel en La noche más oscura. Fue Tom Cruise quien la ayudó a participar en esta cinta, ¿lo sabías? Te contamos esta y otras seis cosas más que no sabías de la vida de Jessica Chastain.

1. La trágica muerte que marcó su vida: el suicidio de su hermana

"Nunca hablo de este tema y no puedo creer que voy a hacerlo ahora. Sé que mi publicista me va a decir: '¿qué estás haciendo?'. Pero lo tengo que decir: mi hermana se suicidó", así confesaba Jessica Chastain el trágico episodio que marcó su vida para siempre. Juliet murió en 2003, cuando solo tenía 24 años. Por esa razón, la actriz busca crear conciencia sobre la depresión y apoyar a los que la padecen. To Write Love on Her Arms es una de las asociaciones con las que trabaja para ayudar a prevenir los suicidios. "Eso me cambió por completo. Una película, un Oscar, un vestido... Nada es tan importante", reconocía.

2. La beca de Robin Williams que cambió su vida

"Era un gran actor y una persona generosa. A través de una beca, él hizo posible que me graduara de la universidad. Su espíritu generoso para siempre me inspirará a apoyar a otros como él me apoyó. Será extrañado por siempre", estas fueron las palabras que Jessica Chastain compartió a través de sus redes sociales poco después de la muerte de Robin Williams. El actor cada dos años le ofrece una beca a un estudiante que cubre todo los gastos y por aquel entonces se la dio a ella. De esta manera pudo acceder a la prestigiosa Universidad de Julliard.

"Pagó no solo todo mis estudios, sino también mi apartamento, mis libros y mi vuelo a casa para ver a mi familia en Navidad. Se encargó de todo eso", contaba. Chastain, en forma de agradecimiento, le mandaba cartas para expresarle lo importante que era para ella cumplir su sueño, aunque nunca se conocieron en persona.

4. Al Pacino, su mejor profesor

"El mejor profesor de interpretación que he tenido nunca", así definía su relación con Al Pacino. Fue en 2006 cuando el cineasta la descubrió y quiso contar con ella para una obra teatral. Dos años después protagonizó su primera película. Wilde Salomé hizo despegar su carrera como actriz.

Al Pacino y Jessica Chastain GTRES GTRES

4. El favor que le hizo Tom Cruise

La actriz casi se queda sin el papel que le dio tantas alegrías, el que interpretó en La noche más oscura. La conocida directora Kathryn Bigelow la llamó para ofrecerle el personaje en la película, que se centró en la búsqueda de Osama bin Laden. Un trabajo que para Jessica Chastain era muy importante. El problema era que ya estaba comprometida con otro proyecto, el de Oblivion, cinta protagonizada por Tom Cruise. "Alguien de mi agencia se puso en contacto con y le dijo: ‘Escucha, ella quiere trabajar contigo. Y le encantaría, pero hay otra película y es muy importante'", contaba. El actor no se opuso a la salida y Chastain pudo hacer la película.

5. Rechazó estar en Iron Man 3

"Me encantaría hacer una película de superhéroes. Un par de veces he estado muy cerca. Me hubiera encantado haber interpretado a Viuda Negra", asegura. Jessica Chastain. Entonces, ¿qué fue lo que le impidió estar en Iron Man 3? La actriz fue considerada para el papel de la científica Maya Hansen, puesto que al final fue para Rebecca Hall. "El problema es, si voy a hacer una película de superhéroes, no quiero ser la novia. No quiero ser la hija. Quiero llevar un traje jodidamente guay con una cicatriz en mi cara, con escenas de lucha. Eso es lo que me gustaría", explicó.

6. Activista por los derechos de la mujer...

Jessica Chastain siempre ha luchado por los derechos de la mujer en la industria del cine. Ella fue una de las actrices que impulsó el movimiento #MeToo y está orgullosa de todo lo que se ha conseguido hasta ahora. "Lo que está ocurriendo con las mujeres y el cine era impensable hace 10 años. Creo que estamos haciendo cambios enormes", declaraba hace unas semanas.

Jessica Chastain en una manifestación INSTAGRAM

7. ...Y los derechos de los animales: es vegana

Jessica Chastain es vegana desde hace más de diez años. Todo empezó por casualidad, cuando una amiga le ofreció comida vegana que ella no podía consumir durante dos semanas. Después la actriz cuenta que se sintió con mucha más energía que antes. Eso fue lo que le hizo cambiar sus hábitos de alimentación.