El president de la Generalitat, Pere Aragonès, posarà demà dimarts sobre la taula una proposta per recosir aliances entorn del dret a l'autodeterminació, en el debat de política general que arrencarà al Parlament.

El debat que marca l'inici del curs polític a Catalunya i orienta el rumb de les polítiques del Govern arriba aquest any en un context de turbulències a múltiples nivells: crisi i inflació per la invasió russa a Ucraïna, tensions entre ERC i JxCat que podrien derivar en ruptura de la coalició i un Parlament la presidenta del qual, Laura Borràs, va ser suspesa al juliol i no ha estat substituïda.

“�� Després de les discrepàncies entre Junts i ERC demà es veuen les cares al debat de política general | @RTVECatalunya @xesca1 pic.twitter.com/4ylf9gBKRc“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 26, 2022

Alba Vergés al comandament La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, d'ERC, presidirà la sessió donada la negativa de JxCat a rellevar a Borràs, pendent de judici. Vergés obrirà la sessió aquest dimarts a les 11.30 hores, que s'iniciarà amb el discurs sense límit de temps del president de la Generalitat, Pere Aragonès, seguit dels líders dels grups parlamentaris -cadascun disposarà de mitja hora-, als quals el president contestarà un a un, de manera individualitzada. Després de la maratoniana jornada del dimarts, el ple no es reunirà dimecres a causa del judici a Madrid de la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, i serà divendres quan es reprengui la sessió, per votar les propostes de resolució dels grups.

Inflació i autodeterminació En el discurs inicial d'Aragonès, segons que assenyalen fonts de la Generalitat, a més de la llista d'actuacions dutes a terme pel Govern, destacaran mesures econòmiques per lluitar contra la inflació i una proposta relacionada amb l'autodeterminació. Dimecres passat, des de Washington, Aragonès ja va avançar que formularà una "proposta àmplia per l'autodeterminació", perquè "la ciutadania pugui votar", perquè "és la millor manera de resoldre el conflicte polític" i permet "sumar no solament" els independentistes, sinó també "tots els demòcrates".

Aragonès també farà èmfasi en les mesures que preveu prendre per "pal·liar els efectes" derivats de la inflació i els alts preus de l'energia.

Incertesa en la coalició de Govern El debat coincideix amb un moment especialment delicat en les relacions entre socis del Govern, fins al punt que la cúpula de JxCat ha advertit que és "perfectament possible" la ruptura de la coalició si els republicans no accepten complir tres condicions, recollides en l'acord de legislatura: reactivació d'un Estat Major del procés, unitat d'acció a Madrid i negociació d'amnistia i autodeterminació en la taula de diàleg amb l'Estat. ERC i Junts fan malabars per a reconduir les relacions En les últimes setmanes, dirigents de tots dos partits han mantingut contactes discrets per apropar posicions i, encara que inicialment des de JxCat urgien a aconseguir un acord abans del debat de política general, ja han matisat que no imposen cap ultimàtum, de manera que les reunions podran prosseguir a l'octubre.

La continuïtat de Junts en el Govern, en tot cas, la decidirà la seva militància en una consulta, d'acord amb els termes que fixi el consell nacional del partit, que segons fonts de la formació podria reunir-se entorn del 20 d'octubre.