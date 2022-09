La Mercè recupera la normalitat

El centre de Barcelona ha recuperat aquest cap de setmana l'emoció de la cultura popular per la Mercè després de dos anys amb actes de mínims i restriccions derivades de la covid. Colles de gegants, bèsties, falcons i castells han fet tornar a vibrar milers d'espectadors i visitants que han omplert els carrers de Ciutat Vella de gom a gom. L'alcaldessa Ada Colau, el tinent d'alcalde Jaume Collboni i els regidors de tots els grups municipals han encapçalat un seguici que ha transcorregut sense incidents. A la plaça Sant Jaume, les colles han lluït els seus balls sota una expectació multitudinària.

Gaudint de la cultura popular Si el 2020 i 2021 la diada de la Mercè va estar marcada per actes simbòlics, aquest 24 de setembre la cultura popular ha tornat a lluir les seves millors gales entre una multitud que deixava del tot enrere la pandèmia de la covid. Puntualment, a les dotze del migdia s'ha recuperat la tradició i la Banda Municipal ha donat el tret de sortida al seguici festiu que ha unit la plaça Mercè amb Sant Jaume. Els Capgrossos Macers, els Gegants de la Ciutat, els Cavallets Cotoners, l'Àliga, el Lleó, la Mulassa, el Bou, el Drac de Ciutat Vella, la Víbria, la Tarasca, els Gegants del Pi i els de Santa Maria del Mar, el Ball de Bastons del Seguici i els Falcons de Barcelona han despertat la curiositat de milers de persones que no han parat d'alçar els telèfons mòbils per immortalitzar el pas de la comitiva. Ja a la plaça, l'Àliga i els Gegants de la Ciutat han fet els seus balls de lluïment, preludi de la diada castellera, que ha convertit Sant Jaume en una catifa multicolor amb les camises de les vuit colles de la ciutat: Barcelona, Sants, Vila de Gràcia, Poble Sec, Sagrada Família, Jove de Barcelona, Sarrià i els recents creats Esquerdats de l'Eixample.



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoJ5Bu pic.twitter.com/lw5P4VVuQ7“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 24, 2022 Enguany no hi ha hagut castells de gamma extra però els castellers de Barcelona, els de Sants i els de la Vila de Gràcia han exhibit la coneguda com a 'clàssica de vuit' -3 de 8, 4 de 8 i torre de 7-, mentre tota la resta de colles han coronat construccions que encara no havien dut a plaça aquesta temporada. A mitja diada, les colles han clamat crits d''independència' coincidint amb el desplegament d'una estelada gegant a la façana d'una cantonada de la plaça.

Suport a Ucraïna La ciutat convidada a la Mercè d'enguany és Roma i malgrat que aquest cap de setmana les eleccions a Itàlia són un dels focus indiscutibles de l'actualitat, la presència de l'alcalde de Kíiv a Barcelona ha eclipsat en certa manera la capital italiana. Vitali Klitschko ha vingut per signar un acord de col·laboració amb Barcelona pels pròxims 3 anys, i s'ha fet oficial que la capital ucraïnesa serà la ciutat convidada de la Mercè de l'any vinent.



�� La capital ucraïnesa serà la ciutat convidada de la #Mercè 2023



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/h4dJn7FEi4“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 24, 2022 En una breu roda de premsa amb l'alcaldessa Ada Colau, Klitschko ha agraït el suport rebut i ha demanat que no s'aturi: "si us plau, no oblideu la guerra d'Ucraïna, una de les pitjors guerres després de la Segona Guerra Mundial al nostre continent". També ha destacat que la guerra actual "no té cap sentit" perquè la intenció d'Ucraïna és formar part d'una Europa on els valors principals siguin els drets humans, la llibertat, la democràcia i el benestar.

Múltiples activitats Aquest any la programació de la Mercè s'estén arreu de la ciutat: el Parc de l'Aqüeducte acull la programació de Pallassos Sense Fronteres; el Parc de Joan Miró està dedicat als més petits i petites, i el Castell de Montjuïc manté una mirada especial al món del circ. Els altres escenaris son el Parc de la Ciutadella, el Palauet Albéniz, el Parc de la Trinitat, i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Durant aquest dies la ciutat ofereix un total de 86 espectacles i 335 funcions distribuïdes en 7 espais, i amb la implicació de 131 companyies i d'artistes d'origens diversos. La programació inclou propostes com la dansa urbana, el teatre de carrer o el circ, entre altres. El Correfoc, que habitualment es fa a la Via Laietana, canvia d'escenari per les obres que s'estan fent en aquest carrer. Es farà al Passeig de Gràcia, que a més a més enguany celebra els seus 200 anys de vida. Pel que fa als concerts, els més destacats del cap de setmana són:

Dissabte 24 Platja del Bogatell: 21:30 h - Marcel i Júlia ; 23:30 h - Els Catarres; 1:30 h - Delafé y las flores azules.

; 23:30 h - 1:30 h Avinguda Maria Cristina: 20:00 h - Samantha; 21:00 h - Nerea Rodríguez; 22:15 h - Les Montses; 23:45 h - Itaca Band; 1:15 h - La Pegatina.

Diumenge 25 Moll de la Fusta: 13:00 h - Dàmaris Gelabert; 14:45 h - Sofia Ribeiro; 16:30 h - Andrea Motis; 18:30 h - Maruja Limón; 20:30 h - A Contra Blues.