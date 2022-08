Catalunya, terra de festes majors per la Mare de Déu d'Agost

Festa major! Abans als pobles i ciutats era un moment de gatzara: es trencava la rutina i hi havia ball i diversió com a mínim un dia o dos. Ara tenim tantes possibilitats pel temps d'oci, activitats tot l'any i tants mitjans de transport que les festes majors són, majoritàriament, jornades tradicionals que ningú no vol perdre, que es preparen durant mesos, sempre amb il·lusió.

Girem la vista enrere per mirar aquelles festes que conserva l'Arxiu històric de TVE Catalunya. No ens hi caben totes però segur que us entretindrà aquesta selecció. Gaudiu-ne!

No hi ha festes a Deltebre sense rondalles I per molts anys! A la Festa Major de la Cava, a Deltebre, potser ja no hi ha majorettes, però la tradició de les rondalles és ben viva, com van demostrar en aquestes imatges enregistrades el 1977. Festa Major de la Cava, Deltebre, majorettes, dames d'honor, tancada o encaixonada de bous, banda i cantadors de les rondalles del Delta de l'Ebre...