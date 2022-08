Arrenca la Festa Major de Gràcia

La Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte han treballat conjuntament per oferir entre el 15 i el 21 d'agost una celebració familiar, sostenible, feminista i inclusiva amb més de 900 activitats i 23 carrers guarnits.

Els punts festius principals seran l’espai de Bailèn i les places del Sol, Dones del 36 i Joanic, però també hi haurà programació a equipaments com la Biblioteca Vila de Gràcia, l’Ateneu de Fabricació i el Punt Verd Tabuenca, a banda de les activitats organitzades als carrers guarnits.

A més a més, enguany destaca una novetat. L'obertura al públic de la Torre del Rellotge a càrrec del Taller d’Història de Gràcia, que també oferirà un horari especial de visites al refugi antiaeri de la plaça del Diamant entre el 13 i el 21 d’agost.

La cultura popular tornarà a ser protagonista de la festa, amb la cercavila de Matí de Festa Major del 15 d’agost, les Diades castelleres dels dies 19 i 20 i el correfoc del dia 21. La novetat principal en aquest àmbit serà la presentació del Lleó de Gràcia, un nou integrant del bestiari festiu de la Vila creat per la colla Àliga de Gràcia que sortirà al carrer durant el Matí de Festa Major.

01.12 min La Festa Major de Gràcia torna amb ganes de normalitat | GUILLEM VIVES

Pel que fa a les fires d’artesania, n’hi haurà una a la plaça de la Virreina, de 12.00 a 23.00 hores, i una altra a la plaça del Diamant, de10.00 a 23.00 hores. D’altra banda, els Jardinets de Gràcia acullen des de divendres passat la tradicional fira d’atraccions infantils.

Carrers guarnits A l'edició d'aquest any un total de 23 espais del Districte, ja siguin carrers, places o passatges, participen de la festa amb una decoració especial dedicada a una temàtica determinada. Són els següents: Berga: L’Horta de Berga

Ciudad Real: Ales de Llibertat

Fraternitat de Baix: La Caputxeta Vermella

Fraternitat de Dalt: La Fraternèsia

Jesús: Estival de Nadal

Joan Blanques de Baix: Tinta i Grafit

Joan Blanques de Baix de Tot: New York, New York!

La Perla: La Perla en construcció

Llibertat: Vikings

Lluís Vives: Snoopy

Mozart: Estudis Mozart – Darrere de la càmera Els veïns del barri de Gràcia ultimen els preparatius per a la Festa Major Perill: Bugaderia Perill

Plaça del Poble Gitano: L’espai imaginat

Plaça de la Vila: Camp per avall

Plaça del Nord: Jardí Zen del Nord

Plaça Rovira i Trias: La vida torna a Rovira

Placeta de Sant Miquel i Rodalies: Salvem els ossos polars

Progrés: Progrés Park

Providència: La Casa Providència

Puigmartí: El dia dels Morts

Tordera: Orient

Travessia de Sant Antoni: Travessia de Sant Antoni

Verdi: El Quixot El concurs de guarnits manté les mateixes condicions d’abans de la pandèmia, i els guanyadors se sabran dimecres a la tarda quan es lliuraran els premis a la plaça de la Vila. Com a novetat, aquest any hi haurà 45 obres realitzades per veïns i comerciants que portaran el guarnit de la Festa Major fins a casa seva, el seu balcó o el seu aparador.

Mobilitat i neteja Des daquest dilluns i fins diumenge dia 21, de les 21h a les 5h, la Vila estarà tancada al trànsit, excepte per al veïnat. És per això que es recomana als visitants utilitzar el transport públic per arribar a la zona i desplaçar-se a peu per la festa. Precisament per afavorir la mobilitat sostenible durant aquests dies TMB ha informat que el metro oferirà servei ininterromput les nits del divendres 19 i el dissabte 20 d’agost. Un any més es manté un pla d’itinerari recomanat i d’accés de sentit obligatori, que té com objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Aquest pla organitzarà els carrers guarnits en els moments de màxim aforament i concentració de visitants i podrà determinar, si s’escau el criteri de sentit únic, disposant de tanques provisionals i informant els visitants de l’itinerari recomanat a partir d’aquell moment. Mapa dels carrers que prenen part a la Festa Major de Gràcia Durant els dies que duri la Festa Major de Gràcia es reforcen els serveis de neteja i es referma l’aposta pel got reutilitzable, i la recollida selectiva. Hi haurà equips de neteja de reforç per garantir la convivència i la comptabilitat d’usos de l’espai públic durant els dies de festa. S’incidirà en aspectes com tenir cura dels guarnits dels carrers, un dels aspectes principals de la festa, i conscienciar que als carrers hi conviuen tots els veïns i les veïnes, per això cal respectar el descans del veïnat quan acaba la festa. Es tornarà a repetir l’experiència del got reutilitzable per eliminar els plàstics d’un sol ús i es manté l’aposta per la recollida selectiva de residus en els diferents espais de festa major i es repetirà la recollida selectiva en la retirada de guarnits. A més, es farà una programació d’activitats d’educació mediambiental. Els carrers comptaran amb una xarxa de lavabos públics (amb unitats adaptades).