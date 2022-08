Barcelona es prepara per viure durant tota una setmana les festes més conegudes, les del barri de Gràcia. Arrenquen aquest diumenge amb el pregó a càrrec de l'expresidenta de la Fundació de la Festa Major, Carla Carbonell. Els veïns apuren les últimes hores per tenir-ho tot enllestit a partir de demà, dia 15, quan sonin les traques puntualment a primera hora del matí. Durant una setmana s'han programat 900 activitats per a tots els gustos, edats i públics.