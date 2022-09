El Maresme es recupera de les tempestes

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte l’alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses, sobretot al litoral i prelitoral. Durant aquest dissabte encara hi pot haver ruixats a la costa de Tarragona, però no es preveu que s’acumulin intensitats importants.

En aquest episodi de fortes precipitacions, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 240 trucades de les quals 204 van ser des de la comarca del Maresme. El municipi de Mataró va concentrar el gruix de trucades (86) seguit de Calella amb 31 o Pineda de Mar amb 30. Les trucades es van rebre sobretot entre les 19h i les 21 hores.

Les incidències que ahir es van produir a la ciutat de Mataró ja han quedat pràcticament resoltes i la situació ja es va normalitzant a la zona.

Mataró, centre de les pluges El municipi de Mataró ha estat el més afectat pels aiguats del vespre de divendres. La capital del Maresme ha viscut un episodi de pluja molt intens que ha provocat nombroses afectacions i acumulacions d’aigua amb inundacions als carrers i especialment als passos soterranis a la zona de la platja. “⛈️ El 85% de les 240 trucades al 112 pels aiguats de les últimes hores han estat des del #Maresme, 86 de les quals des de #Mataró | @RTVECatalunya



�� Ha estat el punt més afectat, amb dos vaixells enfonsats, una dotzena més d'afectats i un ferit greu que han hagut de rescatar pic.twitter.com/NgYbh5UD5x“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 17, 2022 Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a la zona del Port de Mataró es van acumular 90 litres/m2 en només una hora, i la pluja torrencial va causar inundacions al municipi per la dificultat de drenatge. La forta acumulació d'aigua en poc temps va provocar al Port de Mataró l'enfonsament de dos vaixells i l’afectació a 12 embarcacions més. En cap dels casos hi va haver persones afectades ni vessament de combustible tot i que els serveis d’autoprotecció del Port van actuar posant barreres de contenció preventivament. També a Mataró, la Policia Local va desallotjar 3 habitatges per inundacions. Després d'avaluar-ne la seguretat i l'estabilitat les famílies van poder tornar a casa. Durant el vespre, els aiguats també van deixar afectacions per inundacions a altres punts del Maresme i de la Selva. A Calella, es va acumular molta aigua en una escola i va impedir als alumnes sortir, mentre que a Palafolls, es va acumular molta aigua en un geriàtric però cap persona va resultar afectada greument. La circulació a la R1 de Rodalies ja ha quedat normalitzada després que la caiguda d’un llamp sobre la catenària entre Vilassar i Mataró va afectar el sistema d’electrificació i va obligar els trens a circular en via única en aquest tram.