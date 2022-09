Novetats importants en el cas d'Helena Jubany. Aquest divendres han declarat dos nous testimonis que són claus per resoldre el crim de la bibliotecària de Sabadell. Un d'aquests testimonis ha contradit la coartada del principal sospitós, Xavi Jiménez. L'altre, és un responsable de la Unió Excursionista de Sabadell que, segons la família, hauria encobert l'assassinat de la jove fa 20 anys.

Ni Jaume Sanllehí ni Francesc Macià podran ser jutjats ni investigats com a presumptes autors de l'assassinat d'Helena Jubany, ja que la seva responsabilitat penal ha prescrit. Així doncs, només estan citats a declarar com a testimonis. La família Jubany espera "diguin la veritat".

D'altra banda, també ha declarat Francesc Macià, el coordinador de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Es tracta d'una persona que, tal com explica el germà d'Helena, els primers dies que la Policia Nacional va prendre declaració als testimonis, va tenir converses telefòniques molt llargues amb els sospitosos del crim : Santi Laiglesia, Xavi Jiménez i Jaume Sanllehí. Joan Jubany assegura que va amagar informació de l'assassinat i que va parlar amb la resta de sospitosos per a fer coincidir les seves coartades. Segons l'advocat de la família, Benet Salellas, l’home no ha tingut una “actitud col·laboradora”.

El testimoni, amic comú de persones de l’entorn de la víctima, ha explicat que la nit que va desaparèixer estava sopant a Barcelona amb un grup d’amics, entre els quals hi havia Jaume Sanllehí , membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Tot i que Sanllehí ja havia donat aquesta versió els dies posteriors als fets, va acabar canviant la declaració per dir que era amb Jiménez, presumptament per encobrir-lo. Tot dos haurien acordat explicar que eren al local de la UES preparant una excursió. Ara Jiménez s’hauria quedat sense aquesta coartada.

Mostres d'ADN

Una de les altres principals novetats ha estat que l'Institut Nacional de Toxicologia assegura que amb les noves tecnologies de què disposen, poden analitzar mostres biològiques del cos de l'Helena. Han recuperat mostres vaginals de la víctima i farà un nou examen de la prova.

Tot i les esperances dipositades per la família Jubany en aquestes proves d’ADN, una de les opcions és que els resultats no assenyalessin Xavi Jiménez, un escenari que no descarten, però que obriria la porta a poder tornar a imputar Santi Laiglesia. Va ser el primer investigat en aquest cas, però la seva causa està per ara arxivada per manca de proves.

“Si donés negatiu hi hauria un argument per demanar tornar a imputar-lo. Seria un argument lògic perquè estaríem davant una prova objectiva”, explica Salellas. La causa contra Laiglesia prescriuria l’any 2025 si abans no hi ha proves que permeten reobrir-la i tornar-lo a assenyalar com a sospitós.

Recordem que el cas es va reobrir hores abans de la seva prescripció l'any passat. Al juliol, la policia va trobar restes d'ADN de dues persones a la roba de l'Helena. Una de dona i l'altre? Encara està per descobrir.

El sospitós va escriure alguns correus a l'Helena mesos abans del crim amb frases molt similars a les que apareixien als anònims. Segons el germà de l'Helena, aquesta persona és qui ella sospitava que estava darrere dels anònims. Ara és l'únic imputat en el crim de la bibliotecària de Sabadell i es troba en llibertat amb càrrecs fins que se celebri el judici.