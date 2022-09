Després de vacunar-se contra la covid, algunes dones van patir canvis en la regla. Ara un estudi del CSIC i de l'Hospital de Sant Pau demostra que vacunar-se després de l'ovulació podria evitar aquestes alteracions. Les conclusions s'han extret després d'analitzar més de 1.800 cicles de 371 usuàries amb les dades recollides a través de l'aplicació mòbil App Lunar.

De fet, la investigació mostra que l'11% de les usuàries que es van vacunar abans de l'ovulació va experimentar un increment de la durada del cicle menstrual de més de 8 dies. D'aquesta forma, es demostraria la relació entre la fase del cicle menstrual en el moment de la vacunació contra la covid-19 i possibles alteracions posteriors.

Manca de dades

L'origen de l'estudi es troba en els comentaris que diverses dones vacunades van compartir a les xarxes socials a l'inici de la vacunació, per explicar que havien patit alteracions en la regla després de vacunar-se contra la covid-19. Davant la manca de dades, App Lunar, una aplicació de mòbil per al monitoratge del cicle menstrual, va incorporar una nova funcionalitat per registrar, de manera voluntària, la dosi, la marca i el país on s'havia rebut la vacuna.

Per analitzar les dades, aquest estudi publicat a la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology es va basar en el mètode epidemiològic conegut com a Self-Controlled Case Series, en què és el mateix subjecte qui compara els cicles anteriors i posteriors al moment de la vacunació. Per això, les variables que es van indicar van ser la durada del cicle, la durada del període de la menstruació i les variacions en el sagnat i en la intensitat del dolor.