Volver al instituto provoca emoción y a la vez miedo a las chicas y chicos de nuestras series y a los adolescentes de la vida real. Las series de la industria estadounidense han popularizado estereotipos, sobre todo en lo que respecta a las chicas, que no se reflejan en nuestra realidad más cercana. Hay conflictos larvados en la mente de toda estudiante que amenazan con despertar en la operación "Vuelta al cole". Si eres una chica y te sientes vulnerable, las inseguridades crecen a medida que el día D del regreso a clase se acerca. Hay series que puedes ver en RTVE Play con Merlí y HIT, por ejemplo que han retratado, con hondura y complejidad, los retos a los que se enfrentan las jóvenes alumnas en su retorno al instituto.

Recordemos que Merlí es un ficción que cuenta la historia de Merlí Bergeron (Francesc Orellá), mucho más que un profesor de Filosofía. Carismático e irónico hasta el paroxismo, Bergeron se gana a sus alumnos a la vez que se implica en sus problemas personales, aplicando sus conocimientos filosóficos a la vida real. Sorprende con su humor negro y un cinismo que utiliza como un bisturí para desmontar falsas creencias y tópicos incuestionados. Por otra parte, HIT es el acrónimo del nombre del protagonista, interpretado por Daniel Grao, un personaje polémico y políticamente incorrecto, que es contratado para trabajar como profesor en un instituto, donde selecciona a un grupo de alumnos problemáticos y les ofrece unas clases nada convencionales.

1. La pesadilla de la filtración de un vídeo sexual

En Merlí, Mónica, una alumna nueva en el instituto Ángel Guimerá, vive uno de los peores terrores de una adolescente actual: su exnovio, al que la chica ha dejado, pasa un vídeo íntimo suyo por WhatsApp. El autor del video no pertenece al círculo de jóvenes que aparecen en la serie, pero alguno de estos compañeros de clase sí comparten el material y pronto se hace viral. Mónica pasa un auténtico calvario y decide dejar de ir a clase por la vergüenza que siente hasta que Merlí habla con ella. Juntos reflexionan sobre cómo sobreponerse a la crítica, a la burla y la desprobación ajenas y sobre cómo valorar más la intimidad personal para que la protagonista no vuelva a compartirla ni a desvelarla inconscientemente otra vez. Temas que también plantea a toda la clase, para que no jueguen con la intimidad y la autoestima ajenas compartiendo videos denigrantes.

Los capítulos en los que se narran esta trama sobre la llamada 'pornovenganza' juvenil profundizan, con realismo y seriedad, en el sufrimiento que siente una adolescente al verse en el ojo del huracán por dicho motivo en su instituto. El tema no se trata ni con morbo ni con banalidad. Mónica logra superar su miedo y su vergüenza gracias a su propia valentía y al hecho de tomarse la vida con filosofía, guiada por su profesor favorito. Hay que tener encuenta que Merlí se centra en temas como el acoso escolar, la diversidad sexual y la relación con los padres. De hecho hay profesores que utilizan esta ficción de RTVE Play para enseñar en sus clases.