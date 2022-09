Las informaciones sobre Camilo Blanes Jr., el hijo de Camilo Sesto, son contradictorias. Se dijo que este pasado lunes le atendieron de urgencia en su casa de Torrelodones, donde se desplazó un helicóptero medicalizado. Al parecer, el joven de 38 años no podía trasladarse al hospital por sus propios medios, por lo que tuvo que recibir asistencia a través de una aeronave del SUMMA, que aterrizó en el jardín de su casa, antes propiedad del cantante Camilo Sesto. Después se dijo que el joven permanecía en su casa y que se le pudo trasladar al hospital. Una noticia que alertó a su entorno, en especial a su madre y su novia, y que casi coincidía con el tercer aniversario de la muerte de su padre. Pero ahora es su madre, Lourdes Ornelas, quien confirma que está ingresado. "Está en el hospital, en buenas manos". Y poco más. Los reporteros han insistido para que contara algo más, pero ella apenas ha hablado. "Está bien, está en buenas manos", insiste. Parece que está tranquila, pero no desvela si ha sido una recaída, ya que hace meses estuvo ingresado por una neumonía. Todo empezó hace unos días, cuando empezó a sentir un fuerte dolor en el costado. Camilo Blanes decidió no acudir al hospital entonces, pero las molestias pasaron a ser severas y hubo que llamar al SUMMA.

No está pasando Camilo Blanes por su mejor momento. El pasado invierno pasó cincuenta días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital por una fuerte neumonía, una complicación tras sufrir un accidente cuando volvía a casa después de una fiesta en bicileta. "Han sido unos meses intensos, pero ya estoy mejor", aseguraba entonces el hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas. Su novia María, con la que reconoce que mantiene una relación intermitente, con idas y venidas, ha sido y sigue siendo su gran apoyo.