Inquietud i angoixa entre sis famílies de Sant Vicenç de Castellet per la posada en llibertat d'un presumpte pederasta que hauria abusat de les seves filles. La jutge no ha decretat el seu ingrés a presó perquè no ha pogut prendre declaració a les víctimes.

Era usuari freqüent d'una piscina municipal on, segons els denunciants, hauria buscat l'amistat de les nenes de 7 a 9 anys i hauria aprofitat per fer-los tocaments. Les famílies van presentar denúncia i se'l va detenir. Va ser el passat dimarts quan les mares de les menors el van trobar passejant per un carrer de la zona. Asseguren que es va mostrar impassible.

Una de les mares narra com va ser la conversa que van mantenir: "El nos dijo que como madre nos entendía i se derrumbó cuando le dijimos que le habíamos denunciado".

En llibertat provisional La sorpresa la van tenir quan van saber que havia sortit en llibertat provisional, amb l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies. Fiscalia no va demanar presó perquè l'atestat no recull cap testimoni directe dels fets. I una setmana després, les menors encara no han estat citades a declarar.



El denunciat està en llibertat condicional des de fa uns mesos. L'Audiència de Barcelona el va condemnar a un màxim de 7 anys i mig de presó. Es va considerar atenuant que va pagar 48.000 euros a les víctimes.