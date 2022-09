Manquen monitors per cobrir les tardes d'extraescolars

El curs comença amb les queixes entre les associacions de famílies en referència a l'hora de lleure educatiu. Després del primer dia d'activitats, alguns les consideren poc qualificades i la manca de monitors a alguns centres, sobretot de zones rurals, també ha generat polèmica.

Encara que la majoria de centres tenen resolt el tema del personal, algunes s'han trobat que no en tenen prou. L'escola Montseny de Breda s'ha trobat amb només dos monitors per més de 100 alumnes. Per aquest motiu, la direcció ja ha demanat a les famílies que només faci servir el servei "qui el necessiti". Aquesta recomanació es mantindrà al llarg de la setmana, a l'espera que es contractin més monitors.

El servei de lleure educatiu de tarda s’ha dut a terme en el 99,6% de les escoles catalanes en el primer dia del curs escolar 2022-2023.



Així, per primer dia s’han organitzat aquestes activitats que s’allargaran tot el mes de setembre fins a cobrir l’horari escolar habitual. Les activitats són finançades pel Departament i, per tant, gratuïtes per a tots els infants, i promouen el treball d’habilitats cognitives, socials i emocionals.

Les incidències recollides en aquest primer dia s’estan solucionant perquè es pugui dur a terme el servei amb normalitat. Així i tot, alguns posen en dubte els beneficis de començar una setmana abans.