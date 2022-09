Comença la temporada amb els caçadors en peu de guerra

Aquest diumenge les 900 colles que hi ha a Catalunya no han sortit a caçar i els 5.000 senglars que es preveia matar continuaran al medi natural. La reunió que van mantenir fa uns dies els responsables d'Acció Climàtica i la Federació de caçadors de Girona va evidenciar que les posicions, a quatre dies d'iniciar la temporada, estaven molt allunyades.

Malgrat la bona predisposició a l'entesa que professen les dues bandes encara no han arribat a un acord. La línia vermella continua sent la comunicació dels llocs de les batudes. Des d'Acció Climàtica es defensa la mesura com una aposta per la seguretat, mentre que els caçadors dirien on cacen sempre i quan es tracti de terrenys públics. Pels terrenys privats, que representen gairebé el 80%, argumenten que ja tenen el permís.

No comença la temporada Aixói doncs, es manté l'aturada dels caçadors gironins i aquest diumenge no han començat la temporada tal com marca la Resolució de Vedes. El punt clau i l'origen de la discòrdia és l'anomenat 8.3, en què l'administració demana als caçadors que comuniquin la seva ubicació quan fan les batudes. Mig miler de persones exigeixen canvis a la Llei de caça Des de la direcció general d'Ecosistemes i Gestió del Medi defensen que es tracta d'una mesura de seguretat per a caçadors i per a usuaris del medi natural per poder planificar millor les sortides i disposar de dades per prendre decisions. També argumenten que cal per facilitar informació a la ciutadania d'on seran els caçadors i que la batuda es respecti. Si bé inicialment el text de la resolució marcava la comunicació d'uns paràmetres molt detallats, ara Acció Climàtica s'ha avingut a simplificar el tràmit i només demana les dades de referència de les colles i el paratge o zona on estiguin caçant. Des de la conselleria asseguren que estan oberts a revisar qualsevol proposta que impliqui simplificar la tramitació.

Els caçadors, en contra La Federació de Caça de Girona considera que els nous requisits són un excés de zel perquè quan cacen en una propietat privada són els únics que tenen permís per poder realitzar una activitat dins aquell espai gràcies als acords amb els propietaris. En aquest sentit, la proposta dels caçadors és comunicar les batudes als espais públics però mantenen que la comunicació en propietats privades és innegociable