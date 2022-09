El Festival Acústica arrenca aquest dijous a Figueres (Girona) amb 30 concerts gratuïts d'artistes, com Oques Grasses, Sopa de Cabra, Ptazeta i Els Catarres.

“�� El Festival Acústica omple Figueres per veure actuar artistes com: Oques Grasses, Sopa de Cabra, Els Catarres, Joan Dausà o Clima | @RTVECatalunya @fest_acustica @OquesGrasses @sopadecabra @elscatarres @joandausa ➕ Info: https://t.co/WA9dIx5rim pic.twitter.com/ajxZ8Zr2mL “

Segons ha informat l'organització del festival que se celebrarà fins al 4 de setembre, entre els protagonistes del retorn de la música acústica "sense restriccions" també es troben artistes com Joan Dausà, Doctor Prats, The Tyets, Delafé, Les Flors Blaves, La Fúmiga, Clara Peya o El Petit de Calç Eril.

L'Acústica, des de la seva primera edició en 2002, pretén ser una aposta per l'accés de la ciutadania a la cultura amb actuacions d'artistes catalans consolidats i també emergents, com Lal'Ba, Sexenni, Maria Jaume, Parla de Mi en Present, Donen Peralbo, La Ludwig Band, Clima o Oníria.

El festival disposarà aquest any de tres escenaris en el centre històric de Figueres, i de la Acustiqueta, una programació familiar, protagonitzada per Xiula i els ja tradicionals Orquestra Di-Versions.

S'espera una assistència multitudinària i de fet, els establiments hotelers de la ciutat estan plens.

Dispositiu de seguretat

L'Ajuntament de Figueres, en coordinació amb el festival i els diferents cossos policials, ha dissenyat una disposició especial per l'Acústica i blindarà la Rambla per garantir-hi la "seguretat" i evitar aglomeracions. Per fer-ho, un total de 179 agents entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana i 50 efectius de seguretat privada vigilaran els diferents escenaris i tancaran la Rambla quan s'arribi als 10.000 assistents, l'aforament màxim permès. A més, es deixaran part dels carrers laterals –el que enfila al carrer la Lasauca i la Pujada del Castell- lliures i es fixaran dues zones de pas on no es podrà fer aturada: el tram d'accés a la Plaça Catalunya i la vorera d'accés a la Pujada del Castell.

"Ens consta que hi haurà molta gent i els plans responen a complir les normatives de protecció civil, però també a què la gent que assisteixi al festival se senti segura", assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó.

D'altra banda, també s'habilitarà un Punt Lila i s'ha reforçat el servei a l'hospital de Figueres per atendre possibles agressions. "Hem fet un esforç important per prevenir agressions que puguin patir les dones perquè hem vist que aquest estiu han incrementat el nombre de punxades i hem de ser previsors", ha remarcat Lladó.