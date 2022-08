Es compleix un any de l’esperat alliberament dels peatges la majoria de les vies de pagament de Catalunya com l’AP-7 i l’AP-2, però també la C-32 i la C-33. Des d’aleshores l’alegria que mostraven el sonar incessant dels clàxons quan passaven per les barreres aixecades ha canviat, i molt.

01.22 min Balanç d'un any sense barreres a les autopistes | ÀLEX CABRERA

Balanç d’un any sense barreres Oficialment, havia de ser l'1 de setembre, però finalment va ser la tarda anterior quan ja es van començar a aixecar les barreres. El balanç ha estat el previsible: més trànsit i més accidents. I a l'horitzó, quin ha de ser el futur sistema de pagament. El trànsit ha incrementat notablement, sobretot a l'AP-7 i a L'AP-2, després de l'aixecament de les barreres ara fa un any. Dos nous incidents tornen a col·lapsar l'AP-7 Fins a un 200% s'ha incrementat la circulació, el que ha provocat dia rere dia embussos quilomètrics. També ha disparat la sinistralitat. Fins al 31 de juliol han mort només a l'AP-7 19 persones, un 137% més que abans de la retirada dels peatges. Trànsit aposta per rebaixar als 100 km/h el límit de velocitat a l'AP-7