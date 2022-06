El Govern ha anunciat el nou pla de mesures de mobilitat a partir de Sant Joan per fer front a l'increment dels episodis de congestió a l'AP-7. La Generalitat implantarà nous carrils addicionals, restringirà parcialment el pas de camions i instal·larà grues en diferents punts de la via per evitar retencions els caps de setmana. Segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquesta via ha augmentat prop de 40% el trànsit total i concentra el 20% de les víctimes mortals de la xarxa viària de Catalunya.

“���� El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explica els canvis a l'AP-7 a partir de Sant Joan per evitar accidents.



��️ "De les 74 persones que han perdut la vida aquest any, 14 han mort a l'AP-7. El 2019 van ser 4" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/xy8trwMKX5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2022

A més, el Govern demanarà reduir la velocitat màxima de l'AP-7 fins als 110 km/h i fins als 100 km/h en trams on hi ha acumulació d'accidents amb celeritat. L'objectiu és evitar grans retencions a la via durant el cap de setmana i quan succeeixen incidents com els viscuts els últims dies a Llinars del Vallès, a Sant Celoni o a la Roca del Vallès.

Nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès El Govern habilitarà a partir dels propers caps de setmana un carril addicional nou a l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès, que se sumarà als 40 km de carril addicional a l'AP-7 sud. També hi haurà un carril addicional a la C-32 nord, de Llavaneres a Montgat.

Els camions no podran circular-hi durant certes hores Entre les mesures de la Generalitat també s'hi troba la limitació de la circulació dels camions durant certes hores dels caps de setmana de juliol. Així, el dissabte de 10 a 14 h i el diumenge de 17 a 22 h no podran circular per l'AP-7. A més, hauran de circular obligatòriament per la dreta en certs trams de la via i a màxim 80 km/h els divendres, els dies previs a un festiu o els dies d'especial confluència de trànsit. “�� A partir del cap de setmana de Sant Joan, es restringirà el pas dels camions a l'AP-7 el dissabte, de 10 a 14 h, i els diumenges de 17 a 22 h.



�� A més, estaran obligats a circular per la dreta i a 80 km/h | @RTVECatalunya



�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/w9X16rdARk“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2022 Així mateix, en les pròximes setmanes entrarà en funcionament un sistema de grues en diferents punts estratègics de l’AP-7 per retirar vehicles accidentats amb celeritat, així com també es treballa en un pla d’aparcaments per a transportistes que els garanteixi el descans en diferents punts de l’AP-7.