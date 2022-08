El primer aniversari de l'alliberament dels peatges deixa molts dubtes

Des d’aquell vespre del 31 d'agost de 2021, l’alegria del sonar incessant dels clàxons per part dels conductors quan passaven per les barreres aixecades ha canviat, i molt. El balanç ha estat el previsible: més trànsit i més accidents. El trànsit ha incrementat notablement, sobretot a l'AP-7 i a L'AP-2, després de l'aixecament de les barreres ara fa un any.

S'estima que en aquests 12 mesos el volum de vehicles a l'AP7 s'ha disparat un 40%, i un 20% a l'AP-2. Els transportistes són els que més ho pateixen. Des de 2014 els obliguen a passar per l'Autopista. La sinistralitat s'ha disparat, també, amb 19 persones mortes fins al 31 de juliol. Ara es busca quin és el millor model per garantir el manteniment d'aquestes vies. La C-16 i trams de la C-32 continuen sent de pagament.