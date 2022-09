Enrique Vila-Matas presenta la seva novel·la: Montevideo

Enrique Vila-Matas ha presentat aquest dimecres a Barcelona la seva darrera novel·la, 'Montevideo', on torna a aprofundir en els límits entre la realitat i la ficció. "És, sobretot, un tractat sobre l'absurd de la modernitat", ha asseverat l'autor.

Inspirant-se en l'habitació d'hotel que Julio Cortázar va fer protagonista del relat 'La Puerta ordenada', el narrador de Vila-Matas és un escriptor que ocupa aquesta cambra, i que comença a observar senyals que el comuniquen amb París, Reikiavik, Bogotà i el mateix Montevideo. Tot plegat el condueix de forma irrefrenable a reprendre l'escriptura, que tot just havia abandonat. "Volia mirar de saber el de sempre: si realitat i ficció són el mateix, o gairebé", diu Vila-Matas.

Vila-Matas a l'hotel Cervantes

La novel·la parteix doncs d'aquesta observació, feta en persona per Vila-Matas, que va voler visitar l'hotel i l'habitació (malgrat que els seus gestors no recordaven que Cortázar hi hagués estat). A partir d'aquí, i tal com ha explicat l'autor, el seu jo i el del narrador es dilueixen en un relat viatja fins a indrets com Reikiavik, St Gallen, Bogotà i –finalment- París l'any 2015 durant els atemptats a la sala Bataclan. El narrador va observant esdeveniments, i "senyals", que li van retornant a poc a poc les ganes d'escriure que l'havien abandonat.

"Com a rerefons, la molt 'vila-matiana' impressió de la impossibilitat de l'escriptura per explicar la vida, i alhora la inevitable pulsió d'escriure per eixamplar els límits de la novel·la, com a gènere capaç de contenir tots els altres", n'han dit des de l'editorial. És el seu llibre més lliure i alhora més coherent, amb una idea lúdica de la literatura", han indicat des de l'editorial. "Està en estat de gràcia, l'experiència de lectura és extraordinària".

El llibre, d'altra banda, està dedicat a la seva dona, Paula de Parma. Una dedicatòria molt sentida, entre altres motius perquè fa tan sols uns mesos ella va fer donació d'un ronyó a Vila-Matas.