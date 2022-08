Xarxa de radars de trànsit

Les autoritats de trànsit fan una vigilància activa de la circulació a les carreteres i vies ràpides mitjançant càmeres, drons i helicòpters. Però també compten amb una nodrida xarxa de més de 2.000 radars fixos, mòbils i de tram arreu de l'Estat, la funció principal dels quals és controlar els excessos de velocitat.

La xarxa de radars de la DGT compta amb 780 radars fixos, 1.325 radars mòbils i 92 radars de tram repartits de manera uniforme por la geografia espanyola. A la taula següent es pot consultar la ubicació de gairebé tots els radars que estan distribuïts per la xarxa viària de l'Estat.

Amb una alta densitat de trànsit, Barcelona acumula gairebé el 7% de tot aquest sistema i destaca per tenir el percentatge més alt de radars fixos (11% del total), amb 108 d'aquests dispositius. A continuació hi ha Madrid, amb el 3% de tots els radars, 50 dels quals fixos. Girona i Las Palmas són les següents províncies en xifra total de radars.

900 quilòmetres de radars de tram

Amb una mica més de fiabilitat que els radars fixos, a les carreteres espanyoles hi ha desplegats 149 radars de tram que controlen al voltant de 900 quilòmetres de la xarxa. Ho fan calculant la velocitat mitjana del vehicle en un determinat recorregut entre dos punts. Encara que Barcelona és la província amb més trams de carretera vigilats per aquest tipus de mesuradors (24), Palència és la zona on aquesta tecnologia assoleix més extensió.

En total, 184 quilòmetres de la xarxa viària palentina estan controlats per radars de tram i, en aquesta província, hi ha els quatre receptors que més quilòmetres vigilen. El més llarg de tota Espanya és al km 35 del CL-615 i s'estén per gairebé 33 quilòmetres. Dos dels tres següents radars de tram més extensos també s'ubiquen a Palència: un de 23 quilòmetres també a la CL-615 i dos de 17 quilòmetres a la CL-613.

Per trobar un altre radar de tram d'una magnitud similar als de Palència cal viatjar a la província d'Albacete, on destaca l'instal·lat al quilòmetre 486 de la N-430, amb 16,4 quilòmetres.