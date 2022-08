Viure a la Mediterrània és bo per a la salut

Després de 20 anys d'investigació, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha confirmat que viure a l'àrea de la Mediterrània no només allarga la vida sinó que també redueix el risc de mort sobtada. L'estudi que ho constata forma part del conjunt de 400 treballs científics que es presenten aquests dies al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia a la Fira de Barcelona.

En comparació amb els països americans, per exemple, l'estudi conclou que el risc de mortalitat esperada es redueix fins a 26 punts, del 40% al 14%. El que explicaria aquestes diferències són els hàbits o la forma de vida, que tenen conseqüències a llarg temini. En aquest sentit, els autors de la investigació han estudiat en una sèrie de 20 anys més de 2.700 pacients que han patit una insuficiència cardíaca.

Novetats mèdiques

El programa del Congrés aborda més de 400 temes, des de la medicina cardiovascular general fins a totes les subespecialitats, posant, en aquesta edició, un focus especial en el diagnòstic per imatge com a base de la presa de les decisions clíniques. També incideix en els espais de col·laboració dels especialistes cardiovascular amb d'altres àmbits de la medicina per prevenir malalties i tractar-les millor.

Així mateix, destaca la presentació dels resultats de 36 assajos clínics sobre prevenció, insuficiència cardíaca, malaltia coronària, cures cardíaques agudes i arrítmies.

En el marc de la cita es donen a conèixer estudis sobre l'ús de la intel·ligència artificial en l'atenció cardiovascular i sobre el tractament de pacients amb la covid, així com diverses guies de pràctica clínica per reduir els efectes secundaris cardíacs del tractament del càncer, la prevenció de la mort sobtada, la hipertensió pulmonar i les cures de pacients sotmesos a cirurgia no cardíaca.