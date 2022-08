Dos menors, un de 13 anys i un altre de 15, han resultat ferits crítics en un incendi en un edifici del barri de la Salut, a Badalona. En total, hi ha tres ferits. Els joves s'haurien precipitat des d'un cinquè pis d'un edifici del Carrer Quevedo al barri de la Salut de Badalona per evitar el foc. Una tercera persona que es trobava al mateix habitatge, de 18 anys i cosí dels dos adolescents, ha quedat ferida en estat menys greu per inhalació de fum.

Aquest és el moment en què els dos joves intenten fugir de les flames del l'incendi en un pis a Badalona.



Els menors estan ingressats en estat crític





Un d'ells ha estat traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol, un altre, també en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron. La tercera persona ferida de 18 anys i en estat menys greu, està ingressada a l'Hospital Municipal de Badalona.

Tres afectats en l'incendi al carrer Quevedo de Badalona.



Una persona crítica ha estat traslladada a @hgermanstrias, una altra crítica a la @vallhebron i un menys greu a H. Municipal de Badalona









​Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut l'avís a les 9:26. En arribar, el foc ja estava desenvolupat. L'incendi ja està controlat i no hi ha perill de propagació.

El cap de territorial dels bombers de la Generalitat, Pep Colas, ha explicat que en arribar al lloc dels fets han observat com les flames sortien per la finestra. Tot i que han pogut extingir l’incendi de forma ràpida ha apuntat que es tractava d’un foc "intens". Paral·lelament, han vist com dues persones es precipitaven per la finestra, confirmant que es tracta de dos menors d’edat que es troben en estat crític.

El cap territorial de bombers, Pep Colas, explica que l'incendi al pis de Badalona ha estat un foc "intens" i l'han pogut apagar "ràapidament"





De moment, no es poden saber les causes perquè encara estan en procés de finalitzar l’extinció del foc. Pel que fa a l’estructura de l’edifici, Colas ha explicat que es troba en "perfectes condicions" i que els veïns podran tornar "sense problema" en les pròximes hores.

L’alcalde del municipi, Rubén Guijarro, ha qualificat el succés de "trist" i ha afirmat que l'ajuntament s’ha posat al servei dels afectats per oferir-los acompanyament mitjançant els serveis socials. Quant a la situació de la família, ha dit que els dos menors convivien amb la seva mare que n’és la propietària.

L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, afirma que encara es deconeixen les causes de l'incendi





Segons ha relatat l'alcalde, han pogut saber a través del relat del tercer ferit, cosí dels adolescents, en el moment de començar el foc els menors es trobaven a l’habitació de la mare. Ell ha quedat inconscient i quan ha tornat a estar-ho, després de la inhalació de fum, ja era quan els Bombers l’estaven traient del lloc. En aquest sentit, es desconeixen les causes de l’incident.