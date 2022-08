El 24 d'agost del 2017 en Marc i la Paula, una jove parella del Maresme de 23 i 21 anys, van anar al pantà de Susqueda per navegar amb caiac. A mig matí ja no van contestar missatges del mòbil i uns senderistes van declarar que van sentir trets.

S'inicia la recerca dels joves. Tres dies més tard, localitzen el cotxe que conduïa la parella, enfonsat a set metres de profunditat i a 15 quilòmetres de distància d'on se'ls va perdre la pista. Mig desinflat també apareix el caiac, a prop de l'embarcador.

Gairebé un mes més tard, la sequera d'aleshores va fer disminuir l'aigua del pantà entre dos i tres metres. Va ser quan van aparèixer els desapareguts. Primer, el cos de la Paula, a prop de la paret de l'embassament. No gaire lluny, hi ha el cos d'en Marc amb una motxilla plena de pedres.

Detenció del sospitós

El febrer del 2018, els Mossos d'Esquadra detenen Jordi Magentí, un veí d'Anglès que acostuma a anar a pescar a Susqueda i que el dia dels fets, també hi era. La policia va considerar que l'acusat és l'autor del doble crim i el jutge va ordenar presó. El seu advocat va recórrer la decisió perquè creia que la policia no ha investigat prou la resta de persones que viuen o que hi havia a la zona el dia de l'assassinat. L'audiència de Girona li dona la raó i ordena l'alliberament per falta de proves.

La investigació de la policia no ha resolt encara les principals incògnites del cas: per què van matar els joves? On els van matar? Amb quina arma?

Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia han demanat al jutjat realitzar una prova acústica que consideren que pot ser determinant per saber des d'on es van produir els trets. La prova de sonomètrica està aprovada pel jutge instructor, però perquè el resultat sigui fiable cal que el dia que es faci hi hagi les mateixes condicions meteorològiques i el mateix nivell d'aigua del pantà que el dia del succés.

Ara per ara, serà difícil de fer-la perquè aleshores l'embassament estava a gairebé el 77 % de la seva capacitat i avui dia, amb una forta sequera, el pantà està al 43,9 %.