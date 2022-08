"Los duques de Cambridge anunciaron hoy que los príncipes Jorge, Carlos y Luis asistirán a la escuela Lambrook, en el condado de Berkshire a partir de septiembre de 2022. Sus Altezas Reales están muy agradecidos a Thomas's Battersea, donde Jorge y Carlota han tenido un feliz comienzo en su educación desde 2017 y 2019, respectivamente, y están felices de haber encontrado una escuela para los tres hijos que comparten los valores de Thomas's". Con este comunicado emitido por Kensington se anuncia que los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, inician una nueva etapa en su vida familiar. La mudanza está en marcha y ya se traslada solo lo necesario a Adelaide Cottage, una modesta vivienda del siglo XIX, con cuatro habitaciones. Esto es importante, ya que hace imposible que puedan tener personal adicional que viva con ellos. Los hijos de la los duques, Jorge, Carlota y Luis, empiezan las clases en breve. Será a principios de septiembre en la escuela privada Lambrook School, cerca de la localidad de Ascot, próxima a Windsor. Esto indica que los cinco miembros de la familia abandonan el palacio de Kensington y comienzan una nueva etapa, llevando una vida más campestre y rural. Pero no se alejan mucho del ambiente palaciego, ya que Adelaide Cottage está a tan solo diez minutos andando del castillo de Windsor.

La otra historia de Adelaide Cottage

Adelaide Cottage es una vivienda muy conocida y tiene su propia historia, ya que en ella vivió el capitán Peter Townsend, el amor prohibido de la princesa Margarita, hermana de Isabel II, un romance que provocó un gran escándalo. Comenzaron a salir en 1947, cuando al Princesa tenía solo 17 años, aunque su relación no se supo hasta 6 años más tarde. En 1953, el capitán Townsend se divorció de su mujer y quiso casarse con Margarita, a pesar de la oposición del Gobierno, la Iglesia y la prensa conservadora. En 1955, la princesa Margarita emitió un comunicado y dijo que no iba a aceptar. "Me gustaría hacer saber que he decidido no casarme con el capitán Peter Townsend. He sido consciente de que, sujeto a mi renuncia a mis derechos de sucesión, podría haber sido posible para mí contraer un matrimonio civil. Pero consciente de las enseñanzas de la Iglesia de que el matrimonio cristiano es indisoluble, y consciente de mi deber con la comunidad, he decidido poner estas consideraciones antes que otras. He tomado esta decisión completamente sola, y al hacerlo he contado con el apoyo y la dedicación inagotables del Capitán Townsend".

El príncipe Guillermo besa a Kate Middleton, duquesa de Cambridge, en el balcón del Palacio de Buckingham ©GTRESONLINE

El director de la escuela Lambrook, Jonathan Perry, dijo que espera recibir a los príncipes en septiembre. "Estamos encantados de que los príncipes Jorge, Carlota y Luis se unan este septiembre y esperamos recibir a la familia, así como a todos los nuevos alumnos a nuestra comunidad escolar", añadió. Por su parte, el director del Thomas's Battersea, Ben Thomas, expresó los mejores deseos de "felicidad y éxito" para los príncipes. Se estima que los duques pagarán unas 53 000 libras (61 308 euros) anuales en las matrículas de sus hijos. La escuela está a unos 20 minutos en coche desde Adelaide Cottage. Adelaide Cottage está también cerca de la casa donde viven los padres de la duquesa de Cambridge, en la localidad de Bucklebury, en el condado de Bershire

Grabado de Adelaide Cottage RTVE

La noticia llega cuando todos los ojos, y todos los oídos, están puestos en el Reino Unido, más concretamente en el entorno de la familia real británica. El 31 de agosto se cumplen 25 años de la muerte de Diana de Gales, una fecha especial que devolverá a la princesa a la actualidad.