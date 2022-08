Fins a quatre vegades el jove de 24 anys ha estat detingut per agressions sexuals a menors. Està acusat per quatre agressions sexuals a adolescents de 13 anys a Figueres. Tot i haver estat detingut fins a tres ocasions. L'última, el passat 22 de juliol, la jutgessa decreta el seu ingrés en presó. Entra, però, la seva defensa ho recorre. El cas passa a mans de l'Audiència de Girona i el deixa en llibertat. Cada denúncia la porta un jutjat diferent de Figueres.

L'investigat hauria contactat amb les menors a través de les xarxes socials, o bé quan sortien de classe, per guanyar-se'n la confiança.

L'Audiència de Girona argumenta que la denúncia es produeix tres setmanes després dels fets. "Tard", asseguren per realitzar-li una exploració física que aporti proves forenses de la presumpta agressió. A més, considera que la víctima només ha declarat en seu policial i que ho havia d'haver fet davant el jutjat... que no la cita a declarar per la falta de serveis psicosocials per acompanyar a la víctima.

L'Audiència, també considera que es podrien haver analitzat altres proves.

La víctima diu a la policia que les relacions van ser consentides, però de totes maneres al ser menor de 14 anys és un delicte. Els Mossos d'Esquadra sospiten que podria haver-hi sis nenes agredides més. Des de l'Ajuntament de Figueres no entén que pugui estar en llibertat. I demanen més protecció per a les víctimes.