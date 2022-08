La parte más personal de Adrián de MasterChef 10

¡Detrás de las cámaras! Adrián le muestra a Luismi todos sus objetos personales que guarda en su habitación con cariño y le explica lo que significan para él.

A lo largo de la décima edición de MasterChef, hemos ido descubriendo los detalles de la historia de superación que Adrián tiene a sus espaldas. El aspirante vasco confesó su paso por la cárcel en el talent: “Tuve una pelea de bar, algo que le puede pasar a cualquiera. Él estaba de permiso, estaba en la prisión, salió de permiso, quería problemas y yo lo pasé muy mal. La vida en la cárcel es muy dura, te levantas, desayunas y si tienes suerte no viene nadie a pedirte el café. Y si te lo piden les dices que no y te pegan una paliza”. Su origen humilde y su escasez económica le han impedido poder pagar y aún sigue con una pulsera telemática. “Me avergüenza, he pasado por cosas muy duras. Pero ahora estoy viviendo un sueño así que de lo otro me olvido”.

Para él entrar en MasterChef fue como un sueño hecho realidad. Allí le valoraron como nunca antes lo habían hecho, no le juzgaron por su pasado y supuso un nuevo renacer. Al igual que todos los nuevos amigos que pudo hacer en la cocina y descubrir junto a ellos su gran pasión. Esta semana Adrián está trabajando en el Restaurante MasterChef de Madrid, así que si quieres conocerle en persona pásate por allí y disfruta la experiencia.

Nos encanta el contenido exclusivo que los propios aspirantes de MasterChef graban en casa. Por eso, durante todo este mes de agosto, compartiremos con vosotros grandes momentos y anécdotas que ocurrieron detrás de las cámaras en casa y que solo podréis ver a través de la web oficial del programa y del canal oficial de YouTube. ¡Permaneced atentos!