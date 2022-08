Pomes de relleno de Vilabertran

Les pomes de relleno és un plat festiu, de festa major. Es feia a molts indrets de Catalunya, actualment encara es fa a Arenys de Munt i a l’Empordà. A Vilabertran l’han convertit en el plat emblemàtic de la fira de festa major. Li tenen molt afecte perquè després de la guerra civil, el fet de tornar a fer pomes de relleno i altres platillos els diumenges i treure-les a la plaça del poble, va ser el símbol del retorn a la normalitat i atreure molta gent de la comarca. Va ser una manera de recuperar un ambient festiu i alegre després de la duresa dels anys de guerra.

També es cuina en altres indrets de les comarques de Girona amb algunes variants, com substituir la carn de porc per la de xai, afegir-hi brandi o vi ranci, posar-hi algun carquinyoli o galetes, etc. Si no trobeu pomes verdes donzella, cerqueu-ne altres varietats antigues com la reineta, les pomes de ciri o les camoses. El resultat és excepcional.