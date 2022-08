El Circuit Festival, l'esdeveniment de música i oci del col·lectiu LGTBIQ+ més reconegut d'Europa, torna amb força a Barcelona després de dos anys aturat per la pandèmia. Aquesta edició espera reunir més de 60.000 persones durant els 8 dies que dura el festival, la majoria d'elles provinents d'arreu del món. En total, hi ha més de 10 festes programades, que acabaran el diumenge 14 d'agost.

El #CircuitFestival arriba a Illa Fantasia per celebrar el WaterPark Day.



Torna l'esdeveniment de música i oci del col·lectiu LGTBIQ+ després de dos anys aturat





Per a la portaveu de Matinée Group, l'empresa organitzadora del festival, Ángela Ballesta, el festival Circuit és el "punt de trobada" per milers de persones d'aquest col·lectiu. Ballesta ha assegurat que en algunes activitats s'han arribat a esgotar les entrades. En aquest sentit, la portaveu ha destacat la importància d'aquest multitudinari esdeveniment per moltes persones.