Incendi en uns baixos a Sant Adrià de Besòs

Alguns dels veïns de Sant Adrià de Besòs afectats per un incendi a uns baixos continuen sense poder entrar a casa. El foc ha obligat a evacuar en total 58 persones, sis de les quals s'han hagut de traslladar a l'hospital per inhalació de fum, cap d'ells de gravetat. També s'ha desallotjat una residència d'avis amb 21 residents.

El foc s'ha originat als baixos del número 7 del carrer Sant Joaquim, en un local que feia un temps que estava ocupat, i que estava ple d'objectes, plàstics i fustes.

Els baixos on s'ha originat l'incendi estaven ocupats

En procés de desnonament

L'Ajuntament havia instat la propietat a iniciar el procés de desnonament, però no havia obtingut resposta. La directora del geriàtric ha denunciat que fa temps que s'esperaven que passés una desgràcia perquè ella personalment havia advertit a l'Ajuntament i els Mossos de la situació que suposava l'ocupació dels baixos de l'immoble, però sempre havia rebut per resposta que "no s'hi podia fer res".

“�� La directora de la residència Mossèn Anton de Sant Adrià de Besòs atribueix l'incendi d'aquest matí a una ocupació i denuncia que ella ja s'havia queixat | @RTVECatalunya @AjSantAdria



��️ "Sempre em deien que no podien fer res"



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/RnwKkDjlGc“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 7, 2022

La gran quantitat de deixalles acumulades al local ha complicat les tasques d'extinció del foc, segons ha relatat el cap de guàrdia de la Regió Metropolitana Nord, Albert Cervera. Tècnics municipals estan revisant l'edifici afectat juntament amb els bombers, perquè l'incendi podria haver compromès els forjats del bloc. També s'estan revisant uns soterranis que comuniquen locals de diferents portals.

El foc s'ha declarat en uns baixos i s'estudia l'afectació que ha patit l'estructura | Bombers Generalitat

Els veïns dels blocs adjacents ja han pogut tornar a casa, mentre que els del mateix bloc encara hauran d'esperar. Sobretot els de les plantes més properes a la zona baixa de l'edifici que són els que han resultat més afectats per les flames i el fum. Pel que fa als avis que viuen a la residència Mossèn Anton, tampoc podran tornar de moment perquè els responsables volen ventilar bé les instal·lacions. Provisionalment, s'han instal·lat a la residència Matacàs del mateix municipi.