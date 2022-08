Bad Boys, Armageddon o Pearl Harbor, son algunas de las películas por las que Michael Bay será siempre recordado. Pero su nombre también va ligado a una de las sagas más exitosas de las últimas dos décadas. No es otra que Transformers. El cineasta estadounidense dirigió las cinco películas que componen la historia de estos robots. "Fueron demasiadas", reconoce ahora Bay, después de quince años. La primera entrega se estrenó en 2007. La última, El último Caballero, en 2017, per no tuvo tanto éxito en taquilla como las anteriores. Por esa razón, los productores decidieron dar un giro y apostaron por el primer spin-off de la saga: Bumblebee.

¿Por qué Michael Bay no fue el encargado de dirigir la película en esta ocasión? Steven Spielberg tuvo algo que ver. El director de La lista de Schindler, productor de la saga, le aconsejó a su compañero que parara después de terminar la tercera entrega.

"Le dije que lo haría, pero el estudio me suplicó que hiciese una cuarta y esta hizo más de mil millones en taquilla también. Dije que iba a parar con esta, pero me volvieron a suplicar y ahí fue cuando tuve que parar", confesó Michael Bay.

No estaba muy seguro de lo que hacía cuando le ofrecieron dirigir la primera película de Transformers, ¿por qué? "Era tecnología que no sabíamos si funcionaría, y después resultó ser muy exitosa. Fue la primera vez en la que los efectos digitales eran tan reflectantes, así que marcaron un nuevo rumbo. Fue una experiencia divertida. Hizo más de 700 millones, eso son muchas entradas y muchos espectadores viéndola", explicaba.