Milers d'infants gaudeixen de les colònies Pere Tarrés

Comencen les colònies i casals becats de la Fundació Pere Tarrés per a infants en situació de vulnerabilitat. Uns 1.400 nens i nenes de famílies en risc d’exclusió social gaudiran d’una activitat d’estiu becada durant l’agost a Barcelona i la seva àrea metropolitana, les comarques de Tarragona, Manresa i Mallorca.

La Fundació Pere Tarrés preveu becar enguany uns 6.000 infants, adolescents i joves al llarg de tot l’estiu, un 10% més que l’any passat.

Les dades de beques que s’atorgaran aquest 2022 perquè infants, adolescents i joves participin en una activitat de lleure durant el mes d’agost són similars a les dels altres anys. Concretament, enguany, la Fundació Pere Tarrés durà a terme 21 torns de colònies per a més de 900 infants que tindran lloc a les cases de colònies de La Conreria (Maresme), La Ruca a Avinyó (Bages), Josep Manyanet a Begues (Baix Llobregat) i Binicanella a Bunyola (Mallorca). A més, farà 12 casals d’estiu per a uns 500 infants a les ciutats de Barcelona, Montcada i Reixac, Sabadell, Olesa de Montserrat, Manresa, Tarragona i Banyeres del Penedès.

Els infants que hi participen estan becats gràcies a la campanya solidària “Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies” , que compta amb el suport de les administracions públiques i entitats i els donatius d’empreses i particulars.

Fins al 5 d’agost, una trentena de nens i nenes, acompanyats per 8 monitors i monitores voluntaris, romandran a l’alberg La Conreria que l’entitat té a Tiana (Maresme). Molts d’aquests infants, adolescents i joves és el primer cop que gaudiran no només d’unes colònies, sinó també d’unes vacances fora de casa.

Increment de la vulnerabilitat

Després de dos anys de pandèmia, la Fundació Pere Tarrés ha pogut constatar que s’ha incrementat la vulnerabilitat social en un estudi recent, en el qual un 73% de les famílies que va becar l’estiu del 2021 asseguraven que la seva situació socioeconòmica havia empitjorat.

Així mateix, un 78% viuen en risc de pobresa o exclusió social. Un altre indicador que demostra aquesta tendència és que s’ha disparat la demanda per accedir a un dels tres centres socioeducatius que disposa la Fundació a Barcelona (Raval, Poble-Sec i Poblenou), on durant tot l’any es fa acompanyament educatiu i social a infants de famílies en situació de vulnerabilitat. Actualment, hi ha prop de 400 sol·licituds en llista d’espera en aquests centres.

Òbviament, l’empitjorament de la situació socioeconòmica de les famílies es tradueix en el fet que no puguin accedir a productes de primera necessitat com l’alimentació, l’energia o un habitatge digne, cosa que repercuteix en la vida quotidiana dels infants que, sovint, pateixen situacions d’angoixa.