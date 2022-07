Sánchez defensa les receptes per a protegir la classe mitjana i anuncia noves mesures "urgents"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest divendres les receptes progressistes per a sortir de la crisi provocada per la Guerra d'Ucraïna i ha assegurat que defensarà a la "classe mitjana treballadora, encara que resultem incòmodes per als poders". En la presentació davant els mitjans del primer informe de rendició de comptes del Govern espanyol del 2022, Sánchez també ha avançat algunes mesures "urgents" de la que es donaran més detalls dilluns.

“"De crisis, n'hi ha moltes. (...) Només hi ha dues maneres de sortir d'elles: com fa 10 anys o com ha respost aquest Govern".



Sánchez també s'ha mostrat crític amb la postura de l'oposició "de dreta i ultradreta" per no donar suport als impostos a la banca i a les empreses energètiques i s'ha preguntat "quins interessos estan protegint".

