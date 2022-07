L’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ha aprovat reduir un 50% el preu dels abonaments mensuals i trimestrals a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022. Així, la T-Usual i la T-Jove, que són d’ús il·limitat, passaran a costar la meitat. En canvi, en cas dels títols multiviatge com la T-casual només s’aplicarà la reducció del 30%. La resta de bitllets mantindran el mateix preu.

La T-Usual i la T-Jove també costaran un 50% menys. La T-Casual es rebaixarà un 30%.



La mesura durarà fins a finals d'any





L’ATM ha aprovat ampliar la bonificació del 30% proposada pel govern espanyol al 50%. La resta de tarifes, com la T-familiar, la T-grup i la T-dia, no es veuran rebaixades, ja que el reial decret contempla la possibilitat d’excloure de la bonificació els títols pensats per a la població turista o d’ús habitual.

Què costaran a partir de setembre? T-Casual: passarà d'11,35 € a 7,95 €.

passarà d'11,35 € a 7,95 €. T-Usual: passarà de 40 € a 20 €.

passarà de 40 € a 20 €. T-Jove : passarà de 80 € a 40 €.

La targeta rosa metropolitana T-4 costarà la meitat a partir de setembre. El títol que integra 10 viatges passarà de costar 4 € a 2 €, una mesura del pla anticrisi del Govern







D'altra banda, la T-870/90, la T-Usual bonificada per a persones en situació d'atur i els packs de Berguedà i Ripollès també es beneficiaran de la reducció del 50%, mentre que la T-casual per a treballadors de l'Aeroport mantindrà la rebaixa del 30%.

Caducitat Els abonaments comprats durant aquest període caducaran el 15 de gener de 2023. Segons ha detallat l’ATM, la reducció en els preus de les tarifes es farà efectiva l’1 de setembre en tots els mecanismes de compra, i “l’usuari no haurà de fer res” per comprar els abonaments rebaixats.

Costos per l’ATM L’ATM preveu que el sobrecost de bonificar el 30% del preu del bitllet que assumirà el ministeri de Transports serà de 40 milions d’euros, mentre que el 20% que pagaran les institucions membres de l’ATM serà de 28 milions d’euros. En total, el Ministeri de Transports repartirà 200 milions d’euros a tot l’Estat, i ho assignarà en funció de criteris propis. En cas que l’ATM necessiti més diners dels que el govern espanyol li assignarà, el sobrecost l’haurà d’assumir la mateixa autoritat, indiquen els seus responsables.