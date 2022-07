S'ha apagat el somriure, que no la veu, de Núria Feliu. 'La Feliu', com ja li deien els nostres avis. Perquè aquesta dona de gran somriure, que cantava amb tan de sentiment i en català, va ser de les primeres veus que, en ple franquisme, entrava a les cases, en aquells petits discs de vinil, els 'senzills'.

La cantant no ha pogut superar les complicacions de l'ictus que va patir l'any passat i ha mort als 80 anys. Va néixer al barri de Sants de Barcelona, que tant s'estimava, l'any 1941. La seva veu, la seva personalitat i el fet de cantar en català és el que la van fer tant popular des de jove. Una vida plena d'il·lusió per l'ofici, des de l'etapa als Setze Jutges, el moviment de la Nova Cançó fins als seus 42 discs publicats, molts dels quals de cançons populars catalanes que va recuperar, recopilar i defensar. Cantava en català i pel català. A la seva extensa discografia hi han participat, entre d'altres, Tete Montoliu, Josep Carreras, Lou Bennett, Booker Erwin, Los Guacamayos, Coral Sant Jordi i la Cobla Mediterrània.

El seu ideal acomplert: cantar qualsevol gènere en català

Va ser pionera en cantar jazz, cuplet, bolero, adaptacions de musicals, pop internacional, country, peces que eren populars a l'estranger i que ella aconseguia traduir. Per això ha estat -i continua sent, en els enregistraments-, figura imprescindible per a gèneres dels quals no hi havia versions en el nostre idioma. Es va retirar el 2005 però continuava participant a actes populars i manifestacions, donava entrevistes. Mai no li va fer mandra ser a trobades amb la gent.

En el moment del dol per la seva pèrdua, la volem tornar a veure i sentir, per fer més lleuger aquest adeu, amb els programes de La Feliu al seu pas per TVE Catalunya, del nostre Arxiu històric. A la televisió, la seva primera actuació va ser el 1968 al programa Galas del Sábado, només tres anys després del seu debut, on va cantar dos temes internacionals en català: 'Què en queda del nostre amor' i 'Senzillament'.

07.40 min Galas del sábado - Núria Feliu

Cantava molt amb els ulls tancats, perquè ho sentia. Sentia fins al fons de l'ànima el relat de les cançons, la tonada, cada nota. Tant si eren populars catalanes, com seves, com les d'una actuació al carrer o en un teatre. Com si era a un escenari o en un plató de televisió. Perquè Núria Feliu s'estimava el públic, tant els seus incondicionals, que són milers, com tots els altres. Cantava amb tant d'amor pel seu ofici que no deixava indiferent.

El 1972, Núria Feliu va tornar a TVE per interpretar, entre d'altres temes, 'Ja us he reconegut', 'El meu home' i 'Jo busco un mil·lionari'.