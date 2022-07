David es uno de los aspirantes de está décima edición de MasterChef que ha cumplido su sueño de llegar hasta la gran final. Junto a Adrián, María Lo y Verónica, tendrá que poner la guinda del pastel al maravilloso concurso que nos ha ofrecido. La palabra superación se queda corta con él. Desde el primer día que entró, contó su duro pasado relacionado con las drogas, pero ahora es un hombre nuevo, y ha descubierto su pasión y su habilidad por la cocina.

04.41 min David, una historia de superación tras sus adicciones

"He sido una persona con tendencias adictivas durante muchos años, con un consumo muy elevado. Felizmente, es una etapa superada, pero en lo peor, mis padres me quisieron más de lo que yo me quería a mí. Estoy en deuda con ellos", confesaba David al entrar en el programa.

David, aspirante de MasterChef 10 RTVE

Sufrió bullying en el coelgio Y lo cierto es que David se ha mostrado muy transparente, y ha hablado sin tapujos de su pasado cuando le han preguntado. En una de las pruebas exteriores, María Lo se quedó impactada cuando le contó que sufrió bullying en el colegio. "Recuerdo una vez que vino todo el colegio de al lado a querer pegarme y otra en la que me encerraron en el baño. Ahora tengo esta apariencia, pero no siempre fui así", contaba el aspirante. 03.00 min David: "Sufrí un poco de bullying en el colegio" También aclara que ésta fue una de las razones que le acercaron a las drogas: "Hacía cosas que no debería de haber hecho por hacerme el chulito, por protegerme y uno se equivoca".

David ha perdido gran parte del olfato En la cocina, no sólo hay que tener en cuenta el sabor de la comida, sino también su olor. El gusto y el olfato se retroalimentan para poder captar el mayor número de sensaciones a la hora de comer. Así nos lo explicaron bien en el programa 11, con la prueba dedicada al Food Pairing una nueva técnica científica que propone una combinación de alimentos en función de los aromas. David, aspirante de MasterChef 10 RTVE Cuando David se enteró en que la prueba se basaría en el olfato, se le escapó un “pues voy apañado”. Y más tarde, cuando le tocó adivinar qué alimentos son compatibles a través del aroma, volvió a dejar caer que ha perdido la sensibilidad: “Y yo sin olfato”. Para su propia sorpresa, supo entender tanto la combinación como las proporciones de la receta y se salvó de la expulsión.