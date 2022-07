La fase final de la Copa torna a Badalona 38 anys després

Badalona tornarà a convertir-se en la capital del bàsquet espanyol entre el 16 i el 19 de febrer de l'any vinent. L'alcalde de la ciutat, Ruben Guijarro, i el president de l'ACB, Antonio Martín, han oficialitzat el retorn, 38 anys després, de la fase final de la Copa del Rei.

"La Copa no es farà a Badalona, es quedarà a Badalona per la inversió en instal·lacions esportives. És el nostre compromís perquè aquesta Copa es quedi aquí i no sigui solament un pas fugaç", ha remarcat Guijarro.

Una aposta segura

El president de l'ACB, Antonio Martín, s'ha declarat satisfet per una "aposta segura" per la il·lusió de tota la ciutat, per com s'ha bolcat per a construir un "esdeveniment meravellós" per a Badalona i per a l'organisme que dirigeix. "El nostre objectiu és que la ciutat el passi bé perquè, si és així, els aficionats que vinguin també ho passaran bé", ha indicat.

També han estat convidats a l'acte i han donat les seves impressions, el jugador del Joventut, Joel Parra, l'escorta badalonina del Casademunt Saragossa, Anna Cruz i Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa. La competició del KO es disputarà al Pavelló Olímpic i comptarà amb el Joventut com a club amfitrió.