Nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair a 10 aeroports de tot l'estat. Com la resta de jornades, el Prat continua com l'aeroport més afectat. De moment hi ha vuit cancel·lacions dels quals nou són vols amb destinació o sortida Barcelona.

Concretament, des del Prat s'han cancel·lat els vols amb destinació Londres, Milà, Roma i Palma i viceversa. A més, des de l'aeroport balear tampoc s'ha operat el trajecte fins a Hamburg d'anada i tornada. Pel que fa als retards, des de Barcelona se n'han comptabilitzat 14 en les sortides i 12 en les arribades, i a l'aeroport de Girona, en quatre sortida i en dues arribades, sis, en total.

Els treballadors demanen millorar el seu conveni col·lectiu i mantindran l'acte de protesta fins a finals de mes. La portaveu del sindicat USO, Mónica Ortega denuncia represàlies a vuit treballadors que han rebut "acomiadaments disciplinaris" i amenaces per part de l'empresa. Demanen tornar a tenir les condicions abans de la COVID, que l'aerolínia, segons els treballadors, no vol reinstaurar.

"S'està produint una fuita de treballadors perquè la situació és insostenible, i l'empresa segueix igual. Saltant-se la legislació laboral espanyola i incomplint el dret a vaga dels seus treballadors. A tots, el 100 % de la plantilla, estan en serveis mínims".

Els afectats poden fer reclamacions a l'aerolínia: demanar un canvi de bitllet o el retorn de l'import.