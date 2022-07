Hay personajes que nos han acompañado toda la vida. Algunos incluso traspasando el tiempo y distintas generaciones. Es el caso de Mickey Mouse, el ratón que hizo de Disney un gigante. El amado personaje fue creado el 1 de octubre de 1928 por Ub Iwerks a petición de Walt Disney. En 2024 Mickey cumplirá 96 años y según la ley de derechos de autor de Estados Unidos pasará a dominio público tras la expiración de los mismos. Un evento que dejará al ratón huérfano y emancipado del poder de la compañía, que según informa The Guardian, perderá a su mascota favorita... O no.

The Walt Disney Company tiene una larga historia con la ley de derechos de autor de los Estados Unidos. Pero en mayo de 2022, el senador Josh Hawley de Missouri amenazó la extensa lista de derechos de autor del gigante corporativo después de que Disney se opusiera públicamente al proyecto de ley de derechos de los padres en la educación de Florida. Disney siempre ha intentado extender los términos de los derechos de autor y lo ampliaron con éxito en 1998, pero ahora la situación es más complicada. No obstante, no parece que Disney vaya a dejar marcharse a su mascota más preciada y volverán a intentarlo una vez más.

Una ardua tarea, ya que la compañía ha explotado a su mascota durante tanto tiempo que es difícil separarla de Mickey en nuestro imaginario. Por eso mismo, Daniel Mayeda, abogado de medios y entretenimiento y director asociado de la Clínica Legal de Cine Documental de la Facultad de Derecho de Universidad de California en Los Ángeles, explica en el diario The Guardian que la expiración de los derechos de autor no llega sin limitaciones: "Disney podría decir que se ha violado su marca registrada cuando alguien haga un dibujo de Mickey al estar tanto tiempo relacionado con la empresa".

A pesar de que Mickey Mouse es el símbolo de Disney , ha sido utilizado en innumerables ocasiones en toda la cultura popular con representaciones de todo tipo. Sin embargo, esto no es ilegal siempre que cuando una persona recrea a Mickey Mouse lo haga de tal manera que el público no lo relacione con Disney.

Winnie The Pooh ya es de dominio público y... pasa esto

Mickey Mouse no es el primer personaje de Disney en independizarse de la compañía, aunque sí el más importante. En 2022 Disney ya ha tenido que empezar a despedirse de algunos de sus personajes icónicos como Winnie the Pooh. El oso amante de la miel y la mayoría de sus amigos del bosque de los Cien Acres pasaron a ser de dominio público a principios de año. Y con ello fueron muchos los que tomaron la imagen de Winnie the Pooh para distintos proyectos.

El primero en hacerlo fue Ryan Reynolds. El actor hizo un guiño al oso en un anuncio donde leía un libro para niños titulado 'Winnie the Screwed'. Pero sin duda la versión más inquietante de Winnie the Pooh aún está por llegar. En esta semana se hizo viral el cartel de la película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey, donde el oso, Piglet, Tigger, Ígor y el resto de pesonajes se convierten en asesinos en serie para perseguir a los humanos tras haber sido abandonados por su viejo amigo, Christopher Robin. Se trata de la primera adaptación libre de derechos de autor escrita y dirigida por Rhys Waterfield.