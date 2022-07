Salut canvia de parer sobre la quarta dosi de la vacuna. Si fins ara, havia demanat "avançar" la inoculació de la quarta dosi a les persones grans al més aviat possible sense esperar a la tardor, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, considera ara que la quarta injecció de la vacuna contra la COVID per la gent gran "pot esperar". El titular de la conselleria també ha valorat que ja s'està arribant al punt àlgid de la setena onada i que ja comença a millorar lentament la situació.

La pandèmia continua collant amb una setena onada que segueix amb l'augment de contagis disparats, la demanda d'avançar abans de la tardor una quarta dosi de la vacuna als majors de 80 anys i la possible recuperació de la mascareta obligatòria als espais tancats com a mesura de contenció si empitjora la situació.

Aquest dimarts, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha declarat 124 ingressats menys per covid-19. Hi ha un total de 2.015 persones hospitalitzades, segons les dades de la setmana passada.

Aquesta setmana conseller de Salut, Josep Maria Argimon, confirmava que Catalunya està arribant al pic de la setena onada de contagis de la covid-19. En una entrevista a Catalunya Ràdio, assenyalava que el Departament de Salut preveu que durant uns dies el nombre d'infeccions es mantingui en un altiplà abans de començar a baixar.

Hi ha una persona menys en estat crític respecte de la setmana anterior. Per tant, en global hi ha una cinquantena a l'UCI. 67 persones han mort durant la darrera setmana (64 majors de 60 anys).

El nombre de defuncions de la setmana anterior, la del 27 de juny al 3 de juliol, ja puja a 123. La nova web, però, no proporciona l’acumulat de defuncions ni tampoc de casos.

Pel que fa als positius diagnosticats per l’Atenció Primària, se n’informa de 34.447 més en una setmana, el que suposa 6.081 més que en el període anterior. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 429.

Tot i l'alt nombre de contagis, les autoritats sanitàries catalanes descarten, per ara, recuperar més restriccions, com tornar a generalitzar la mascareta en els interiors, i ha insistit que "la vida s'ha de normalitzar". I ho ha condicionat tot al nombre de pacients a les UCI. Com a llindar per replantejar la situació, ha situat superar els 150 pacients a les UCI per covid-19. En aquestes setmanes de juliol, s'han mantingut al voltant de la cinquantena.

La quarta vacuna ja pels més vulnerables El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, també creu que s'ha d'avançar la vacunació dels majors de 80 anys de la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19, en lloc d'esperar-se fina la tardor per tal que els més vulnerables estiguin més protegits davant una infecció. Argimon planteja una quarta dosi de la vacuna a la tardor als majors de 80 anys Precisament, aquest dilluns l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha demanat als estats membre començar a administrar "immediatament" la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 als majors de 60 anys i vulnerables. "No hi ha temps a perdre", ha remarcat, tot subratllant la necessitat de fer-ho davant l'augment dels contagis i hospitalitzacions. En aquesta línia, també es pronunciava dies abans l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) recomana administrar aquesta quarta dosi del vaccí contra la covid-19 a les persones d'entre 60 i 79 anys quan augmenta el nombre de contagis.