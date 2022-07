Física i Matemàtiques són els graus amb la nota més alta

Els dobles graus de Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB tenen les notes de tall més altes per al curs vinent amb un 13,536 i un 13,453, respectivament. Són dos graus amb menys de 40 estudiants. Per darrere, ja amb més places, se situa Matemàtiques de la UPC, amb un 13,254, i Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 13,240.

Aquestes són les quatre notes de tall més altes enguany, segons la informació facilitada pel Departament de Recerca i Universitats. El Consell Interuniversitari, però, destaca en la seva classificació els centres amb més de 40 places, ja que considera els altres microcentres.

El 80% dels inscrits han obtingut plaça

57.413 estudiants s'han preinscrit a la convocatòria del juny per accedir a la universitat, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat (56.529). El 80,87% (46.431 alumnes) han obtingut una plaça, també per sobre del 2021 (79,64%, 44.918 alumnes). Del total, 27.966 alumnes (el 60,23%) han aconseguit la que havien triat com a primera opció.

El nombre total de places que ofereixen les universitats públiques catalanes també ha augmentat en relació amb l'any passat, de 40.444 a 41.305. Del total de preinscrits, 50.016 provenien de les PAU, Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i assimilats; 5.236 també d'aquestes tres vies, però ja tenien estudis universitaris començats; 1.394 són ja titulats universitaris que afronten una altra carrera, i 767 són estudiants que han superat la prova de més grans de 25 i de 45 anys.