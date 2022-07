El Zoo de Barcelona diu adeu al mític Aquarama

El Zoo de Barcelona enceta una nova etapa amb l'enderroc d'una emblemàtica atracció: l'Aquarama, inaugurada l'any 1968 i llar de la famosa orca Ulisses. En desús des de fa ja 7 anys, el seu enderroc és el punt de partida cap a un nou model de zoo que es va aprovar en el pla estratègic del 2019.

Les obres duraran 4 mesos i s'intentarà que tinguin el mínim impacte acústic i ambiental per protegir els animals del recinte. Les feines es duran a terme amb una cisalla i el pressupost de la demolició és de 365.000 euros.

L’espai va estar obert al públic fins al 2015, quan es van deixar de fer exhibicions. Els últims dofins van marxar del zoo una mica més tard, el 2020.

Nova reserva d'animals

El lloc on s'ubicava l'Aquarama i el dofinari, ara l'ocuparà una reserva d'animals que estarà enllestida l'any 2024. Aquesta instal·lació servirà per fer realitat el nou model de zoo. De fet, serà una “casa d’acollida” que allotjarà provisionalment les diferents espècies a mesura que es vegin afectades per les obres de millora previstes per als propers anys. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat la implementació d'un model basat en la “preservació de la biodiversitat i la divulgació”.“Els animals tenen drets i sentiments, no estan aquí per l’entreteniment”, ha insistit.

“El Zoo de Barcelona inicia l’enderrocament de l’antic #Aquarama per construir-hi una reserva d’animals.



Colau defensa la implementació d'un nou model basat en la “preservació de la biodiversitat i la divulgació” | @RTVECatalunya



�� https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/gtvtY2Td7M“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 12, 2022

A banda de la construcció de la nova reserva d’animals, el zoo també continua renovant la resta d’instal·lacions. Els linx seran els següents a renovar habitatge, i la presentació es farà per Setmana Santa. En total, des del 2019 s’han invertit 15 milions d’euros en la transformació del Zoo de Barcelona.