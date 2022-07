Idees per construir el teu propi jardí vertical a casa a Planeta R

La vegetació redueix la contaminació atmosfèrica, regula la temperatura, disminueix el soroll i augmenta l'esperança de vida. Actualment, la meitat del món viu en entorns urbans. Per això és imprescindible redissenyar les nostres ciutats pensant en verd.

A 'Planeta R', la Martina Klein ha anat a Cabrera de Mar per conèixer els beneficis dels jardins verticals a l'hora de redissenyar les nostres ciutats en verd. Amb en Daniel Guzmán, fundador de Verdtical, la Martina ha descobert com ajuden les cobertes vegetals a reduir la contaminació atmosfèrica.

Des de 'Planeta R', us donem algunes idees per construir el vostre propi jardí vertical a casa.

Fixem el plàstic semirígid a la part trasera i als laterals per evitar que la humitat arribi a la paret on ho instal·lem deixant la part de dalt buida. Allà anirem afegint la terra. A mesura que es vagi omplint, anem fent forats a la tela de davant i introduïm les llavors perquè creixin les nostres plantes.

Una torre de testos

Aquest és el mètode més fàcil per crear el teu propi jardí i et permet ubicar-lo a qualsevol part de la casa. Només s'ha de passar una vareta pels orificis del drenatge dels testos i col·locar-los al teu gust. Per fer-ho més vistós, es pot decorar amb materials que tinguis per casa.