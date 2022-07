Un 16% d'escoles hauran de modificar el seu projecte

Un 16% dels centres educatius hauran de modificar alguna part del seu projecte lingüístic per adaptar-se a la nova normativa. Es tracta dels centres que han respost 'no' a algunes de les preguntes del qüestionari que el Departament d'Educació els va enviar a finals de maig. Aquests centres disposen ara d'un any per fer aquestes modificacions, amb l'acompanyament de la inspecció.

Qüestionari amb 7 preguntes 1. El projecte del centre preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge? 2. Preveu també que el català sigui la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut? 3. Quin ús curricular i educatiu es dona tant del català com del castellà? 4. El projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials? 5. El projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre? 6. Té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives? 7. El projecte lingüístic evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües? Els centres disposaven fins al 30 de juny per respondre el qüestionari. Un cop recopilada la informació, seran un 16% els centres que han de fer alguna modificació.