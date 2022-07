Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal amb base a la Selva que gestionava 11 plantacions de marihuana. En total, se'ls ha decomissat prop de 6.000 plantes i 21 quilos de cabdells preparats per a la venda. El seu benefici estimat era de 750.000 euros anuals. L'operació es va fer el passat 29 de juny i les autoritats han detingut 16 persones, dues de les quals han ingressat a la presó.

Estan detinguts com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La majoria d’aquestes plantacions estaven ubicades a xalets en urbanitzacions de la zona, on s'encarregaven de posar en marxa les plantacions que, després, eren gestionades per nous grups criminals.

El subministrament elèctric, punxat Els domicilis on es va acreditar activitat delictiva eren propietat de bancs o particulars. Alguns estaven ocupats i d’altres llogats de forma legal per evitar ser objecte de processos judicials que impedissin la continuïtat del negoci. En molts casos, el subministrament elèctric estava punxat i havien convertit les llars en plantacions, desmantellant pràcticament per complet de la seva distribució prèvia. D'altra banda, els membres de l’organització criminal exercien de “franquiciadors” de plantacions de marihuana: donaven facilitats a grups criminals incipients a entrar al negoci del tràfic de drogues. En aquests casos, a canvi d’un preu prèviament establert, les primeres posen en funcionament plantacions perquè els nous grups criminals les explotin i n’obtinguin el benefici de la venda de la droga.