Barcelona reduirà els passos de mitjana a les rondes

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un pla per adequar i transformar els passos de mitjana a les rondes. Així, es tancaran 29 passos que, segons un estudi que revisa la funcionalitat d'aquestes estructures, no tenen sentit ni exerceixen cap mena de funció. A més, es transformaran els 15 restants. La majoria d'aquests últims es troben a menys de 500 metres de la boca dels túnels.

L'objectiu d'aquesta actuació és millorar la seguretat dels conductors, augmentar el nivell de contenció de les barreres i facilitar l'accés dels serveis d'emergència en els túnels de més de 500 metres de longitud. Ara s'ha posat en marxa una prova pilot a la Ronda de Dalt.

Quins passos hi ha actualment?

Les Rondes disposen de 44 passos de mitjana de longitud diferents. D'entre els que s'han de transformar, n'hi ha cinc de 40 metres, que tenen la funció d'optimitzar el manteniment i l'explotació de les rondes, ja que permeten fer desviaments de trànsit quan s'hi duen a terme tasques d'asfaltatge. Aquests estaran situats en trams de rondes on no hi ha calçades laterals que faciliten els desviaments.

Els altres deu, d'una longitud de 12 metres, estan situats a prop de les boques de túnels de més de 500 metres de longitud i la seva funció és facilitar el pas dels serveis d'emergència en cas d'accidents.