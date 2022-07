Tret de sortida al Festival de Peralada

El 36è Festival Castell de Peralada obre una edició molt especial. Fins al 6 d'agost acollirà en la seva programació personalitats com l'actriu Monica Bellucci amb 'Maria Callas. Lettres et Mémoires', així com una nit d'homenatge al tenor Josep Carreras, un concert de Joan Manuel Serrat dins del seu gira de comiat i l'òpera 'Hadrian' de Rufus Wainwright.

“❤️Ens farà molta il·lusió viure amb vosaltres el somni d'una nit d'estiu a Peralada.

Alcem el teló!



❤️¡Nos hará mucha ilusión vivir con vosotros el sueño de una noche de verano en Peralada.

¡Levantamos el telón!

@opera_xxi @FestClasica @Operaeuropa @EFAfestivals @ajperalada pic.twitter.com/Nukq7SIud7“ — Festival Peralada (@FIMCPeralada) July 8, 2022

Actuacions Aquesta edició s'inaugurarà a l'Auditori amb una doble cita el divendres i el dissabte amb la Bayerisches Staatsballet, que substitueix a l'inicialment previst i cancel·lat Ballet del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, i el dia 15 està programat l'espectacle protagonitzat per Bellucci, on dona vida a la soprano Maria Callas. 03.25 min Bellucci, l'aniversari de Josep Carreras i el comiat de Serrat al Festival de Peralada | Agnès Batlle El 16 de juliol actuarà el cantautor Joan Manuel Serrat dins de la seva gira 'El vici de cantar, 1965-2022', amb la qual s'acomiada dels escenaris després de més de mig segle, i els dies 20 i 21 es podrà veure en el Nou Celler Peralada a la Sergio Bernal Dance Company amb l'espectacle 'Rodin. L'escultor de les emocions'. El festival estrenarà el dia 22 la nova producció 'The Fairy Queen', una semiòpera barroca en cinc actes composta per Henry Purcell; el dia 23 serà el torn dels recitals d'Emily D'Angelo i del concert de Pink Martini amb la Xina Forbes i Storm Large, i el 27 de juliol tindrà lloc la interpretació de tres peces inspirades en el barroc de la compositora Raquel García-Tomás, Premi Nacional de Música 2020. El Festival de Peralada estrena 'The fairy queen' amb elements de 'El somni d'una nit d'estiu'