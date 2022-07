Demanen prudència màxima a les platges per evitar ofegaments

Només a Catalunya, des que va començar la campanya d'estiu han mort 6 persones ofegades a les platges. Per això, Protecció Civil demana extremar la prudència a l'hora de banyar-nos, i més quan es preveu un estiu amb gran afluència de banyistes per les calorades i l'augment del turisme. Des del servei de gestió d'emergències alerten, però, que moltes platges no compten amb el servei de vigilància suficient ni amb un pla concret per garantir la seguretat.

“�� Mor un home de 74 anys ofegat a la platja del Cortal de Sant Pere Pescador.



�� Un socorrista l'ha tret de l'aigua inconscient | @RTVECatalunya



�� https://t.co/X9OfNxO0Vc pic.twitter.com/p8bCtXr9vi“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2022

Falten socorristes La cap del servei de gestió d'emergències, Montse Font, afirma que "no hi ha una norma clara" i que s'hauria de definir. A més, la manca de personal a les platges és un dels aspectes que critiquen els experts. "S'hauria de mirar quines són les màximes hores d'afluència per destinar-hi els recursos més evidents en aquells moments", assegura Font. A moltes platges, hi ha un socorrista per cada 500 metres, el que dificulta la tasca de vigilància. “�� Mor ofegat mentre es banyava un home d’uns 60 anys a la platja el Rastrell de #Roses (Alt Empordà) | @RTVECatalunya



�� Aquesta platja no disposa de servei de vigilància



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/TJXOjbz2rt“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 19, 2022