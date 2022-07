'Curro Jiménez', la serie de acción y aventuras, ha vuelto a La 2 y ahora también se unirá a las maratones veraniegas de RTVE Play. Rememora las aventuras de Curro, el Algarrobo, el Estudiante, el Fraile y el Gitano desde este jueves 7 de julio hasta el domingo 10 de julio con una maratón que comenzará cada día en la plataforma a las 8.00h y se repetirá a las 18.00h.

Este clásico protagonizado por Sancho Gracia, Pepe Sancho y Álvaro de Luna nos cuenta las vicisitudes de Francisco Jiménez, un barquero de Cantillana. La serie se ambienta en el siglo XIX en la serranía de Ronda, Málaga. Francisco Jiménez, más conocido como Curro Jiménez, ha matado a varias personas de su pueblo para defender sus derechos personales. Es por esto que cambia su modo de vida y se convierte en un bandolero, haciéndose cabecilla de una banda.

Un clásico español

Una de las series más míticas de RTVE donde se refleja la España de la Transición. En ella podemos encontrar todo tipo de situaciones de la mano de Curro, desde historias de amor hasta una guerrilla contra los franceses. Siempre con un toque de humor, 'Curro Jiménez' es la serie perfecta para pasar un buen rato.

Curro Jiménez es uno de los personajes más recordados de la historia de la televisiónn. La serie, emitida entre 1976 y 1978, constaba con la dirección de nombres punteros de aquellos años e imprescindibles de la actual historia de cine español, como Rovira Beleta, Mario Camus, Joaquín Romero Merchant, Antonio Drove, Fernando Merino o Pilar Miró. Tuvo un gran éxito y por eso Curro marcó la historia de España con sus largas y frondosas patillas. El personaje está inspirado en un bandolero que existió realmente, Andrés López, un hombre que por culpa de unos pleitos con la justicia tuvo que dejar su oficio de barquero y abandonar su pueblo (Cantillana, en la provincia de Sevilla)

Si no la has visto seguro que has oído hablar de ella, ¡no te la puedes perder! ¿Quieres revivir las andanzas de un Robin Hood andaluz? ¡Pues disfruta de la maratón! Y si te pierdes algún capítulo están todos disponibles en HD en RTVE Play.