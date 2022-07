Un capítol d' Helvètica dedicat al futur no s'entendria sense mirar al present, concretament, a aquells alumnes que s'estan preparant per ser grans dissenyadors en tots els centres del país. Amb el professor i dissenyadors Josep Puig, Òscar Dalmau repassa els treballs dels alumnes de l'ELISAVA. I és que al centre cada any celebren un concurs per treure al mercat el millor dels dissenys dels alumnes en col·laboració amb la llibreria La Capell.

Got Número RTVE Catalunya

Un dels dissenys que repassen és el joier Centvint, d'Antón García i Deyanira Carreón, que amb imants enganxa totes les seves peces. 'El jurat va considerar que era pràctic i encaixava amb els directius que demanava la convocatòria'. Un altre disseny és el got Número, de vidre, acompanyat d'un tovalló en què es llegeix: "la depressió del got correspon al dit d'algú anònim". És un disseny minimalista de l'Elsa Casanova que resta i no suma, i, alhora, substitueix la nansa per una empremta.

Loop RTVE Catalunya

Un dels altres dissenys que destaquen és un aguanta llibres molt particular que també serveix per punt de llibre. I és que aguanta al llibre de costat i també boca a baix. Sens dubte, un disseny ben original... tot i que costi saber com funciona a la primera! És un disseny d'en Pau Oms. Al costat de Puig i Dalmau es troba un llum que els dona escalfor: és un disseny de la María Morrás i la Cristina Espot que amaga un concepte funcional en què la ceràmica del globus és independent del seu peu. Aquest disseny dona pas a la rotació per enfocar i il·luminar tots els elements que es vulguin!

Bol d'olives RTVE Catalunya

Amb un disseny d'allò més particular també donen un cop d'ull a un tamboret de Roberto Mendez que es pot penjar de la taula perquè puguis fregar fàcilment per sota o perquè tot quedi ordenat quan no es fa servir. Per acabar, un disseny que segur que utilitzaries molt aquest estiu! Amb una peça de ceràmica que aconsegueix que els pinyols vagin al centre de la peça i visualment només quedin les olives. I és que la imatge dels pinyols i les olives no queda gens bé! És una peça que quedaria genial en una terrassa amb amics aquestes vacances.