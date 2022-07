La resurrecció dels festivals

Han estat dos anys molt durs pel sector de la música en directe. Però ara que els pitjors moments de la pandèmia comencen a quedar enrere, els festivals de música tornen amb força. Desenes de milers de persones han pogut gaudir aquest cap de setmana dels seus artistes favorits ja sense restriccions, a certamens com el Canet Rock, el Rock Fest, el Beach Festival o el Vida.

El Beach Festival, apunt de suspendre's Unes 25.000 persones s'han aplegat a la platja del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, per viure l'experiència que proposa el Barcelona Beach Festival: música en directe a la vora del mar. Es tracta d'un dels festivals de música electrònica més importants del món i fins a última hora la seva celebració va estar en dubte per problemes burocràtics. Un acord d'ultima hora entre l'Ajuntament de Sant Adrià del Besós i la direcció general de Bombers va permetre desencallar el conflicte i obtenir l'informe favorable de prevenció de riscos per emetre la llicència d'activitat. Els promotors es van comprometre per escrit a garantir les mateixes mesures de seguretat que l'any 2019, l'última edició del festival, i finalment no hi ha hagut cap problema. Acord in extremis per celebrar el Barcelona Beach Festival

12 hores de concerts a Canet Un altre retorn molt esperat ha estat el del Canet Rock. El recinte del Pla d'en Sala ha tornat a ser l'epicentre durant més de 12 hores de la música en català, ja sense mascaretes. Hi han actuat desenes de grups però destaquen Els Catarres, que han presentat el seu cinquè disc, 'Diamants', i els Stay Homas, que han fet un efectiu combinat de cançons nascudes a la terrassa que els va fer mundialment famosos durant la pandèmia. Els organitzadors van una valoració molt satisfactòria i encara no pensen en l'edició de l'any vinent perquè a hores d'ara estan concentrant tots els esforços en la primera edició del Canet Rock Mallorca, que es farà el 23 de juliol a Alcúdia. Hi participaran una dotzena de grups, com ara Zoo, Anegats, Pèl de Gall i Buhos. Seran més de dotze hores de música ininterrompuda a la Tanca de Can Domènec. Les Sis Hores de cançó de Canet, els ferms fonaments de Canet Rock

Els vells rockers que mai moren Els amants del 'heavy metal' saben des de fa uns anys que tenen una cita ineludible a Can Zam. El Rock Fest ha arribat ja a la setena edició i novament amb un cartell de luxe. Malgrat, l'absència d'última hora de Manowar, enguany hi han passat grups com Judas Priest, Megadeth i els Kiss, que estan fent una última gira per acomiadar-se dels escenaris i no van decebre amb la seva posada en escena. “�� Espectacular posada en escena de @kiss, en la seva gira de comiat dels escenaris | @RTVECatalunya



�� La banda nordamericana va actuar ahir a la nit al @bcnrockfest #EndOfTheRoadTour #KISSTORY



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/0iGG0tYrfw“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 3, 2022